Вышел первый снапшот Minecraft 26.2: Vulkan, серные пещеры и серный куб

Команда Mojang представила первый снапшот версии 26.2, который уже доступен для тестирования. Релиз приносит сразу несколько значимых нововведений.

Главным техническим изменением стала поддержка рендеринга через Vulkan. Игроки могут переключаться между Vulkan и OpenGL прямо в настройках, что открывает новые возможности для оптимизации графики.

Среди ключевых особенностей обновления — добавление серных пещер. Это новый подземный биом, где можно найти блоки серы и киновари. Локация чаще всего генерируется под горами, но её присутствие выдают серные отложения на поверхности. Внутри пещер обитают серные кубы и пещерные пауки, а также встречаются серные озера, заполненные бурлящей токсичной серой.

Новый моб — серный куб — привлекает внимание необычной механикой. Он способен поглощать блоки: достаточно выбросить блок рядом с ним или держать его в руках, и куб начнёт прыгать за игроком. В зависимости от поглощённого блока меняются физические свойства существа: упругость, скольжение, липкость и другие параметры. Полный перечень изменений опубликован в официальной статье на сайте Minecraft.