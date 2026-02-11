ЧАТ ИГРЫ
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 158 оценок

Вышел седьмой снапшот Minecraft 26.1: новые звуки, и изменения детенышей враждебных мобов

RedDay13 RedDay13

Разработчики Minecraft представили очередной тестовый снапшот грядущего обновления 26.1. Сборка получила порядковый номер 7 и включает несколько нововведений.

  • В игре появились вариации звуков для взрослых кошек, свиней, коров и кур. Ранее эти мобы издавали повторяющиеся одинаковые звуки - теперь их голоса станут более разнообразными.
  • Нотный блок, размещённый на медной основе, начал воспроизводить звук трубы. Высота тона зависит от стадии окисления меди - чем сильнее окислен блок, тем ниже звучание.
  • Разработчики доработали модели детёнышей зомби, пиглинов и жителей. Теперь юные версии этих мобов выглядят более детализированно и пропорционально.
  • Золотой одуванчик обрёл дополнительную функцию - его можно скормить детёнышам хоглинов. Ранее предмет использовался только в других рецептах.
  • Экран чата теперь доступен в любой ситуации. Даже если в настройках включены ограничения на общение, игроки смогут открывать чат.

Снапшот уже доступен для тестирования на Java-версии игры.

