Вышел шестой снапшот для Minecraft 26.2 - новые серные кубы и пещеры

Разработчики выпустили шестой снапшот для версии 26.2. Это последнее контентное обновление перед релизом.

В первую очередь в игре появились два новых архетипа серных кубов. Первый получил название «Медленно-прыгучий». Такие кубы состоят из каменных блоков — они медленные, очень упругие и хорошо держатся на воде. Второй архетип назвали «Горячий». Внутри такого куба находится блок магмы, и любое столкновение с ним наносит игроку урон.

Кроме того, разработчики переработали серные пещеры. Из генерации биома полностью убрали полосы гранита и туфа. Также обновилась форма поверхностных серных источников. Сами пещеры теперь появляются под землёй реже, если речь идёт об океанах, холмах или горах.

Ещё одно нововведение — достижение «Упс!». Его выдадут игроку, если серный куб поглотит его вместе с динамитом.

Также были добавлены узбекский язык, язык галло и выруский язык.