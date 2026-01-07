Вышел снапшот 26.1 для Minecraft: Обновлённые детёныши и крафт бирок

Вышел новый снапшот Minecraft 26.1. Обновление сосредоточено на визуальных улучшениях мобов и небольших, но полезных изменениях геймплея.
Основные изменения снапшота 26.1:
- Обновлены модели и звуки детёнышей коров, овец, свиней, кошек, оцелотов, грибных коров, волков, куриц и кроликов.
- Кролики получили полную переработку моделей и анимаций.
- Бирки теперь крафтятся: 1 бумага + любой металлический самородок.
- Зомби-лошади больше не паникуют при получении урона.
- Игра теперь выделяет 4 ГБ ОЗУ вместо 2 ГБ.
Прикольно
за бирки +rep, но некоторые детеныши теперь похожи на корявый ресурспак 8x8