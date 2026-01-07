ЧАТ ИГРЫ
Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 11 084 оценки

Вышел снапшот 26.1 для Minecraft: Обновлённые детёныши и крафт бирок

RedDay13 RedDay13

Вышел новый снапшот Minecraft 26.1. Обновление сосредоточено на визуальных улучшениях мобов и небольших, но полезных изменениях геймплея.

Основные изменения снапшота 26.1:

  • Обновлены модели и звуки детёнышей коров, овец, свиней, кошек, оцелотов, грибных коров, волков, куриц и кроликов.
  • Кролики получили полную переработку моделей и анимаций.
  • Бирки теперь крафтятся: 1 бумага + любой металлический самородок.
  • Зомби-лошади больше не паникуют при получении урона.
  • Игра теперь выделяет 4 ГБ ОЗУ вместо 2 ГБ.
Комментарии:  2
GyddySand1337

Прикольно

kohopeyka

за бирки +rep, но некоторые детеныши теперь похожи на корявый ресурспак 8x8