Вышло обновление VoxelVision 4.0 для переноса 3D-моделей из Blender в Minecraft

Студия Erasers45-Studios выпустила крупное обновление VoxelVision 4.0 для своего аддона к графическому редактору Blender. Инструмент позволяет преобразовывать 3D-модели и процедурные ландшафты в готовые чертежи и схемы для последующего импорта в Minecraft.

Аддон, ранее известный под названием BlockBlender, предназначен для упрощения работы создателей карт и строителей в Minecraft. С его помощью пользователи могут импортировать готовые 3D-объекты из Blender напрямую в игру, используя форматы схем schem или чертежей bp. Полученные файлы затем переносятся в игровой мир с помощью таких модификаций, как Axiom, WorldEdit или Litematica. Для работы утилиты требуется установленная версия Blender версии 4.0 или новее.

В версии 4.0 разработчики полностью переработали архитектуру расширения, внедрив недеструктивную систему стек-модификаторов. Теперь пользователи могут свободно комбинировать, менять местами и настраивать различные эффекты без риска безвозвратно изменить исходную модель. В библиотеку добавили более 25 генераторов ассетов, позволяющих быстро создавать скалы, заборы, траву и деревья. Также появились новые процедурные инструменты, включая генератор стен вдоль кривых, симуляцию фонового затенения Ambient Occlusion и улучшенные градиенты в 3D-пространстве.

Важным нововведением стала полноценная поддержка модифицированных блоков. Пользователи больше не ограничены стандартной палитрой из 450 ванильных текстур и могут добавлять собственные наборы блоков из сторонних модов для Minecraft. Система автоматически сопоставляет цвета исходной модели с доступной палитрой материалов, включая корректное определение направления ступеней, оград и полублоков при экспорте.

Инструмент распространяется по модели разовой покупки без обязательной подписки. Базовая версия VoxelVision Trial доступна бесплатно, однако имеет функциональные ограничения, позволяя экспортировать схемы только из полноразмерных каменных блоков. Полнофункциональные версии Studio за 19.99 долларов и Commercial за 69.99 долларов предлагают полную поддержку ванильных и модифицированных материалов, экспорт сложных структур и коммерческую лицензию на использование созданных объектов.