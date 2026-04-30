Яндекс запустил обучение к ЕГЭ в Minecraft - с Алисой AI и игровыми заданиями

Яндекс представил интерактивный образовательный проект внутри Minecraft — игровой мир «Последний блок», ориентированный на школьников старших классов. В нём подготовка к ЕГЭ и ОГЭ превращена в геймплей с короткими сессиями и системой прогресса.

В основе проекта — метафора лагеря подготовки к экзаменам. Игроки попадают в закрытую зону под защитным куполом и исследуют мир, разделённый на ключевые области. Среди них — «кратеры знаний», где добывается ресурс «гранит науки», и три маяка, связанные с основными предметами: русским языком, математикой и обществознанием.

Игровой процесс построен вокруг повторяющегося цикла. Пользователь заходит на 20–30 минут, добывает ресурсы, а затем активирует маяки, выполняя задания. По мере прогресса расширяется защитный купол, символизируя движение к цели и постепенное преодоление сложностей.

При этом прохождение осложняется «врагами» — Паникой и Прокрастинатором. Эти игровые элементы отражают реальные проблемы школьников: стресс и откладывание подготовки. Они вмешиваются в процесс и требуют от игрока внимательности и устойчивости.

Задания в проекте основаны на реальных форматах экзаменов. Игрокам предстоит решать математические задачи, разбирать орфографию и пунктуацию, а также анализировать социальные ситуации. Прогресс влияет не только на личные достижения, но и на общее развитие игрового мира.

Ключевую роль в обучении играет Алиса AI. Нейросеть не даёт готовых ответов, а помогает разобраться в решении, подсказывает ход мысли и объясняет материал. Дополнительно игроки могут использовать специальные предметы вроде «нейроброни» и «нейрокирки», упрощающие прохождение.

В проекте также реализована рейтинговая система с недельными топами, случайными наградами и элементами коллективного прогресса. Мультиплеер выполнен в облегчённом формате: игроки видят друг друга и влияют на общий результат, но не взаимодействуют напрямую.

Запуск «Последнего блока» отражает сразу два ключевых тренда — геймификацию образования и активное внедрение ИИ. По словам команды проекта, цель — снизить барьер входа в подготовку и сделать процесс более понятным и вовлекающим для школьников.