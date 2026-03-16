Японский студент с помощью госданных перенес всю территорию Токио в Minecraft

С самого релиза легендарной кубической песочницы Minecraft геймеры пытались воссоздавать в ней реальные мировые шедевры, города и даже вымышленные миры в масштабе 1:1. Но один японский энтузиаст вывел эту затею на новый уровень. Аспирант факультета креативных наук и инженерии Университета Васэда по имени Рикума Микуни умудрился с невероятной точностью сгенерировать в игре абсолютно всю территорию Токио — от знаменитой телебашни и Сибуи до отдаленных районов и островных территорий.

Основой для такого монументального виртуального продукта послужили не часы ручной расстановки блоков, а наука. Студент, также работающий в оргкомитете образовательного проекта «Minecraft Cup», использовал «PLATEAU» — официальную 3D-модель цифрового двойника японских городов, созданную и поддерживаемую Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Эти открытые государственные данные, полученные с помощью аэрофотосъемки, обычно применяются инженерами для симуляции стихийных бедствий и градостроительства.

Чтобы превратить сырые геоданные в чанки, Микуни самостоятельно написал специальный инструмент конвертации. Результат поражает: на скриншотах и в видео автора можно разглядеть детальные очертания Национального стадиона, запутанные лабиринты станции Токио и даже перепады высот на горе Такао — всё это собрано из блоков с соблюдением масштабов реального мегаполиса.

Останавливаться на достигнутом студент-архитектор не планирует. Поскольку Министерство уже оцифровало почти все префектуры, автор собирается конвертировать в мир игры остальные регионы, в перспективе создав точную 3D-копию всего Японского архипелага. Судьба публичного релиза карты пока под вопросом — Микуни только рассматривает возможность распространения сохранений Токио, так как гигантские размеры файлов могут вызвать сложности.