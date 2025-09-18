Ютубер почти добрался до "края мира" в Minecraft - на это ушло больше 14 лет

После более чем десятилетия пути к знаменитым Far Lands («Дальним землям») автор канала KurtJMac практически достиг цели. С 2011 года он в режиме выживания и пешком идёт из точки спавна к аномальной границе генерации мира — и теперь, по расчётам коллеги по сообществу AntVenom, до искривлённых ландшафтов остаётся всего 200 000 блоков.

По словам AntVenom, оценки основаны на редких нажатиях Kurt’ом служебной клавиши F3 (весь путь таких «замеров» было всего 12), по которым можно восстановить пройденное расстояние и средний темп. Если сохранять привычный ритм стримов (около трёх часов за сессию), финальный бросок может занять менее суток чистого шага.

Для тех кто не в курсе: Far Lands — порождение старого бага генерации рельефа, проявляющегося примерно на отметке 12 550 821 блок от спавна. Там мир «ломается»: горы превращаются в монолитные стены, появляются «колодцы» и странные туннели, а привычные чанк-структуры ведут себя хаотично. В актуальных версиях Minecraft этот эффект давно устранён, поэтому KurtJMac продолжает путешествие в ранних сборках игры . Его марафон Far Lands or Bust стал одним из первых масштабных, полноценных походов «до упора» в таком формате.

На опубликованных кадрах и скриншотах видны знакомые «ломаные» массивы и пустоты — именно такой «край мира» и стремится покорить путешественник. Если финальный отрезок пройдёт по плану, одно из самых долгих и необычных приключений в истории Minecraft получит заслуженную точку.