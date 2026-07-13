За достижения в Minecraft и Elden Ring заплатят до $15 000: университет США превратил игровые успехи в стипендию

Американский University of Silicon Valley (USV) представил необычную программу Max Achievement Scholarship, в рамках которой студенты могут получать до 15 тысяч долларов в год за выдающиеся достижения в видеоиграх. Инициатива рассчитана на игроков, сумевших выполнить самые сложные испытания в популярных проектах, а одним из главных требований стало получение всех 115 достижений (advancements) в Minecraft.

Максимальный уровень поддержки — Legendary Tier — предусматривает выплаты по 5 тысяч долларов за каждый академический триместр, что в сумме составляет 15 тысяч долларов ежегодно. Для участия необходимо подтвердить выполнение условий в одной или нескольких играх, одобренных университетской комиссией.

В список поддерживаемых проектов входят Minecraft, Elden Ring, Hollow Knight, трилогия Dark Souls, Stardew Valley, The Binding of Isaac: Repentance и Factorio. Например, для Elden Ring требуется получить «платину», для Hollow Knight — пройти игру на 112% и завершить Pantheon of Hallownest, а в Stardew Valley необходимо достичь статуса Perfection. По имеющейся информации, также могут учитываться достижения в World of Warcraft, RuneScape, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Genshin Impact и Cities: Skylines.

В USV подчёркивают, что программа создана для поддержки студентов, демонстрирующих высокий уровень мастерства, настойчивость и способность справляться со сложными игровыми задачами. Подобная инициатива отражает растущее признание игровой индустрии как среды, где развиваются навыки анализа, стратегического мышления и решения нестандартных задач, а игровые достижения постепенно становятся не только поводом для гордости, но и вполне реальным преимуществом при поступлении в вуз.