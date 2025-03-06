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Minecraft: Dungeons 26.05.2020
Экшен, Адвенчура, Вид сверху, Кооператив, Подземелья
7.1 202 оценки

Ходят слухи, что Mojang работает над новой игрой во вселенной Minecraft, возможно это сиквел Minecraft Dungeons

KoRnEr
Новости

Возникла интрига вокруг Spicewood. Последние утечки намекают на то, что это не что иное, как сиквел к популярной видеоигре Minecraft Dungeons. Разрабатываемый в течение 2 лет проект получил рабочее название Spicewood, и его релиз пока планируется на 2 квартал 2026 года.

Новые местности, такие как пустыня и лес, а также совершенно новая зона, именуемая Honeycomb Fields, обещают добавить разнообразия уже известным подземельям Minecraft. Игроки смогут исследовать эти свежие локации с новыми противниками и заданиями, уточняет разработчик.

Первая игра в серии оказалась чрезвычайно успешной, достигнув показателя в 25 миллионов проданных копий. Это демонстрирует высокий спрос на проекты в жанре подземелья и подогревает интерес к сиквелу. Реакции публики на слухи о Spicewood исключительно положительные, что подчеркивает ожидания фанатов от нового проекта.

Датамайнер X0XLEAK, известный по утечкам Marvel Rivals приоткрыл завесу, рассказав о биомах:

  1. Медовые поля — включает ферму, остров, озеро, поля и лес.
  2. Пустыня — есть утёс, крепость, гору, деревню и ледяную лагуну.
  3. Лес — вход в Deep Dark (тёмная пещера), лагерь, ведьмин лес и тенистый бор.
  4. Город — информации пока нет.

Сюрпризы около проекта Spicewood и обещанные изменения вызывают ажиотаж среди поклонников. Очевидно, что Mojang уделяет огромное внимание деталям и инновациям, чтобы удовлетворить высокие ожидания сообщества после успеха первой игры.

Учитывая ожидания, вполне возможно, что Spicewood станет новой вехой в мире таких игр, продолжая традиции культовых подземелий Minecraft и предоставляя игрокам еще более увлекательный игровой опыт.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Генерал Анатолий

Как бы не пришла им идея сделать ММО-майнкрафт

0
Max Rolens

Насилую майнкрафт, как могут )))

Хотя клон дьябло мне понравился.

-2