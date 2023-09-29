Minecraft Dungeons преодолела отметку в 25 миллионов игроков ©

Minecraft Dungeons, возможно, и не самый крупный или громкий релиз Microsoft, но, тем не менее, ролевая игра с элементами подземелья смогла привлечь большое количество игроков.

Компании Mojang и Microsoft объявили, что с момента запуска игры в мае 2020 года, т.е. почти три с половиной года назад, число игроков Minecraft Dungeons на всех платформах превысило 25 млн. человек. По последним подсчетам, в феврале 2022 года, это число составляло 15 млн. игроков, так что игра явно сохраняет впечатляющую динамику в плане привлечения новых игроков.

В честь этого знаменательного события был выпущен новый трейлер, в котором демонстрируются геймплейные кадры, рассказывается о многочисленных обновлениях игры после запуска и, конечно же, выражается благодарность сообществу за поддержку.

Minecraft Dungeons доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch и ПК.