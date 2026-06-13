После показа Minecraft Dungeons 2 онлайн оригинала взлетел до исторического максимума

Minecraft Dungeons переживает неожиданное возрождение интереса после анонса сиквела. По данным SteamDB, игра устанавливает новый рекорд по одновременному числу игроков в Steam каждый день с момента показа нового трейлера Minecraft Dungeons 2 на Xbox Games Showcase.

До начала недели лучшим результатом Minecraft Dungeons оставался показатель в 4022 одновременных игрока, установленный ещё в мае 2024 года во время юбилейной распродажи Minecraft. Однако уже в воскресенье игра обновила рекорд, достигнув отметки в 4120 пользователей.

На этом рост не остановился. В понедельник пиковый онлайн поднялся до 4651 игрока, а во вторник впервые в истории проекта превысил отметку в 5000 человек. Каждый последующий день приносил новый рекорд.

На момент публикации материала Minecraft Dungeons достигла нового максимума — 6268 одновременных игроков в Steam. При этом аналитики отмечают, что рост может продолжиться, поскольку впереди выходные, когда аудитория платформы традиционно увеличивается.

Предполагается, что всплеск интереса связан с недавним показом Minecraft Dungeons 2. Новый трейлер не только напомнил о существовании оригинальной игры давним поклонникам, но и привлёк новых пользователей, которые решили познакомиться с проектом в ожидании продолжения.

Стоит отметить, что статистика касается только Steam. Реальное количество игроков может быть значительно выше благодаря версиям для консолей и доступности Minecraft Dungeons в подписке Game Pass.