Minecraft Dungeons 2 станет ближе к оригинальной Minecraft благодаря важным изменениям

Mojang рассказала новые подробности о Minecraft Dungeons 2 и подтвердила, что сиквел будет гораздо теснее связан с классической Minecraft, чем первая часть. Разработчики намеренно добавили больше знакомых элементов, чтобы поклонники оригинальной игры чувствовали себя в новом ARPG как дома.

Одним из главных нововведений станет более масштабный взаимосвязанный мир. Хотя речь не идет о полноценной открытой карте, локации станут заметно больше и будут поощрять исследование, что должно приблизить приключение к духу оригинальной Minecraft.

Изменения затронут и систему экипировки. Если в первой Minecraft Dungeons использовался всего один слот для брони, то теперь их будет четыре — для головы, рук, ног и корпуса. Такой подход напрямую отсылает к классической Minecraft и позволит глубже настраивать персонажа под свой стиль игры.

Кроме того, Mojang переработала систему редкости предметов. В игре появятся четыре уровня качества экипировки: обычный, редкий, особый и уникальный. Некоторые предметы смогут получать дополнительные эффекты и уникальные зачарования.

По словам разработчиков, все эти изменения призваны сделать Minecraft Dungeons 2 не просто продолжением, а более естественным ответвлением основной Minecraft. Релиз игры запланирован на 29 сентября 2026 года для PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.