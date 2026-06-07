Minecraft Dungeons 2 выйдет 29 сентября: Xbox подтвердила дату релиза продолжения популярного спин-оффа

После утечки на сайте Nintendo дата выхода Minecraft Dungeons II получила официальное подтверждение. На Xbox Games Showcase разработчики объявили, что продолжение экшен-RPG во вселенной Minecraft выйдет 29 сентября.

Вместе с датой релиза был представлен новый трейлер, демонстрирующий свежие локации, врагов и масштаб приключения. Подробностей пока немного, однако уже известно, что игроков ждут новые регионы для исследования и новые противники, с которыми предстоит сражаться.

Оригинальная Minecraft Dungeons, вышедшая в 2020 году, стала неожиданно успешным экспериментом для франшизы. Вместо привычной песочницы игрокам предложили динамичную RPG в духе Diablo, и этот подход оказался востребованным: проект привлёк более 25 миллионов игроков по всему миру.

Поэтому анонс второй части выглядит вполне закономерным. У разработчиков уже есть проверенная формула, а теперь им предстоит развить её и предложить больше контента для поклонников серии. Если Minecraft Dungeons II сможет сохранить доступность оригинала и одновременно расширить игровые возможности, у неё есть все шансы повторить успех предшественницы.

Релиз Minecraft Dungeons II состоится 29 сентября. Для поклонников Minecraft это будет одна из крупнейших премьер осени, а для любителей кооперативных экшен-RPG — повод вновь отправиться в кубическое приключение.