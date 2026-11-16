Mojang показала трейлер DLC The Humblers Awaken для Minecraft Dungeons II - релиз 1 декабря

Mojang анонсировала первое сюжетное дополнение для Minecraft Dungeons II. Новое DLC получило название The Humblers Awaken и выйдет 1 декабря. Анонс состоялся на выставке TwitchCon San Diego.

По сюжету в измерении Sift пробуждается древняя угроза — хамблеры, спавшие целую вечность. Они не в восторге от того, что их разбудили, и если их не остановить, они распространятся по всему измерению или, что хуже, разбудят куда более опасного врага. Игрокам предстоит отправиться в глубины Sift, пройти через грибные поля и извилистые подземные норы, чтобы выяснить причину беспокойства.

В дополнении появится три новых артефакта с активными способностями и четыре талисмана с пассивными бонусами. Также игроки получат новые косметические предметы: скин Pearl, питомца Baby Nuzzle и плащ Nacreous.

Одновременно с платным DLC выйдет бесплатное обновление. Оно добавит испытания в подземельях, новое оружие и броню, а также вернет четырех знакомых героев из первой Minecraft Dungeons — Хэла, Хекса, Эдриенн и Валори в оригинальном костюме — в качестве скинов. В честь запуска Mojang также выпустит тематический плащ Snow Golem, который можно будет получить по промокоду, опубликованному 1 декабря.