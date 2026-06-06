Nintendo случайно раскрыла дату выхода Minecraft Dungeons 2 - релиз состоится 29 сентября 2026 года

Следующая глава Minecraft Dungeons начнётся осенью 2026 года. На землю надвигается новая угроза. Станьте героем и снова схлестнитесь с силами зла!

Информация о дате релиза, а также цена в $29.99 появились на странице игры в американском Nintendo eShop, которая была опубликована преждевременно. Судя по всему, официальный анонс даты выхода ожидался в рамках предстоящих шоу Summer Game Fest или Xbox Games Showcase 7 июня, но Nintendo случайно нажала на курок раньше.

Minecraft Dungeons 2 — это прямое продолжение популярного «диаблоидного» экшена, вышедшего в 2020 году. По сюжету, над миром Minecraft Dungeons нависла новая, невиданная ранее угроза, способная уничтожить всё на своём пути. Героям предстоит дать отпор этому злу, которое может распространиться не на один, а на два мира.

Игроков ждут новые локации, более суровые испытания и эпичные столкновения. Как и в первой части, предусмотрен кооператив на 4 игроков (на одной консоли, локально и онлайн).

Игра выйдет на ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5, а также Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Подписчики Xbox Game Pass смогут играть с первого дня без дополнительной платы.

Те, кто оформит предварительный заказ, получат два облика героев, уникальный плащ и питомца — «Извилистого цыплёнка».