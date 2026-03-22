Официальный анонс Minecraft Dungeons II: релиз уже в этом году

Нечасто нам выпадает возможность анонсировать совершенно новую игру, но этот момент настал: Minecraft Dungeons II выйдет уже в этом году! Это абсолютно новое приключение в жанре экшен-RPG, где вас ждут опасные столкновения, захватывающие испытания и исследование невиданных ранее локаций во вселенной Minecraft.

Конечно, не обойдется и без добычи! Её будет очень много. Забирайте всё себе или делитесь с друзьями (поддерживается кооператив до четырех человек), объединив усилия ради спасения мира, охваченного кризисом. Это может показаться очевидным, но Minecraft Dungeons II — это прямое продолжение оригинальной Minecraft Dungeons. Если вы пропустили первую часть, сейчас — лучшее время, чтобы наверстать упущенное.

Minecraft Dungeons II выйдет на Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Steam, Xbox на ПК и в Game Pass.