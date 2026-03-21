Состоялся официальный анонс ролевого экшена Minecraft Dungeons 2

В рамках трансляции Minecraft Live компании Mojang и Double Eleven официально анонсировали игру Minecraft Dungeons 2. Релиз продолжения изометрического экшена запланирован на осень 2026 года для платформ ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Проект пополнит библиотеку сервиса Game Pass в 1-й день выхода.

Разработка сиквела велась около 3 лет под рабочим названием Project Spicewood. Страница игры уже открыта в магазине Steam, где пользователи могут добавить ее в список желаемого. Создатели заявляют, что во 2-й части игроки столкнутся с новой угрозой и отправятся исследовать ранее невиданные локации. По данным из файлов 1-й игры, среди новых зон появятся Honeycomb Fields, Desert и Forest.

Игровой процесс Minecraft Dungeons 2 опирается на формулу ролевых экшенов наподобие серии Diablo. Игрокам предстоит собирать экипировку, прокачивать навыки и уничтожать монстров. 1-я часть франшизы вышла в 2020 году, получив оценку 70 баллов от критиков, а к сентябрю 2023 года количество ее игроков превысило 25 000 000 человек.