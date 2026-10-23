Энтузиасты выпустили Cinnabar - независимый клиент для Minecraft Bedrock на Rust с высокой производительностью

Энтузиасты представили проект под названием Cinnabar, представляющий собой полностью независимый клиент для Minecraft: Bedrock Edition, созданный с нуля без использования оригинального исходного кода. Разработка ведется на языках программирования Rust и Go. Главной целью авторов стало преодоление технических ограничений официального клиента от Mojang и Microsoft, а также существенное увеличение частоты кадров, снижение задержек ввода и ускорение загрузки чанков при исследовании мира.

Архитектурно клиент разделен на 2 основные составляющие. За графику, обработку ввода и рендеринг отвечает движок на базе Rust и графической библиотеки wgpu. В свою очередь, низкоуровневые сетевые протоколы RakNet и NetherNet, шифрование трафика и авторизация в сервисах Xbox Live вынесены в модуль на языке Go. Сборка не содержит защищенных файлов разработчиков игры: стандартный набор ресурсов загружается напрямую из официальных источников при первом запуске после подтверждения пользовательского соглашения.

Поскольку физический движок и боевые алгоритмы были написаны с чистого листа, поведение персонажа пока имеет расхождения с канонической версией. Это создает определенные риски при игре в многопользовательском режиме, так как серверные системы защиты могут счесть нестандартные пакеты подозрительными. Создатели клиента открыто предупредили сообщество о возможной реакции античитов:

Cinnabar является нестандартным клиентом и все еще находится в разработке. Его система передвижения и боевая механика пока могут не совпадать с официальным клиентом в точности, поэтому серверные античиты могут зафиксировать нарушения, а некоторые серверы - выдать бан. Подключение к серверам происходит исключительно на собственный страх и риск.

- Разработчики Cinnabar, предупреждение в репозитории проекта

В обновлении под номером 0.1.28 авторы добавили поддержку технологии масштабирования разрешения AMD FSR, которая позволяет снизить нагрузку на видеокарту без заметной потери четкости картинки. Клиент также получил переработанную систему работы с шейдерами, совместимую с пакетами для Iris, и возможность добавлять, удалять или менять порядок ресурс-паков прямо во время сессии без необходимости перезаходить в мир.

Для любителей сетевых сражений проект предлагает боевые визуальные эффекты в стиле Bedrock 1.12 с классической анимацией взмаха оружия, вспышкой урона и характерным блеском зачарованных предметов. Вместе с этим в клиент перенесли анимацию раскачивания рук от первого лица и отображение никнеймов из Java Edition, а также встроенный менеджер учетных записей Microsoft для быстрого переключения между профилями в лаунчере.

Архитектура Cinnabar включает экспериментальную систему модификаций на базе изолированной среды WebAssembly. Подобная технология позволяет игровым серверам на лету передавать клиентский код, полностью трансформируя интерфейс, камеру и логику происходящего по аналогии с платформой Roblox. На текущий момент сборки доступны для Windows, Linux и macOS, а также в формате тестового приложения для Android с графическим API Vulkan. Проект распространяется под некоммерческой лицензией PolyForm Noncommercial 1.0.0.