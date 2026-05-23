Классический мод Aether официально выйдет на Minecraft Bedrock под названием Aether Legends

Команда Spark Universe совместно с разработчиками из The Aether Team представила проект Aether Legends. Проект представляет собой официальное переосмысление классической модификации Aether, которая впервые появится на платформе Minecraft Bedrock.

Оригинальный мод вышел около 15 лет назад и предлагал игрокам отправиться в небесное измерение с летающими островами, облаками и уникальными боссами. Теперь это приключение воссоздано для версии Bedrock. Игроки смогут построить портал из светокамня, активировать его водой и переместиться в другое измерение.

В обновленной версии игроки смогут летать на небесных китах, приручать небесных кроликов и использовать других существ для перемещения между парящими островами. Разработчики планируют адаптировать оригинальный игровой процесс под современные стандарты.

Релиз Aether Legends состоится 14 июля 2026 года на внутриигровом рынке Minecraft Marketplace. Дополнительные подробности авторы пообещали раскрыть в ближайшее время.