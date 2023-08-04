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Minecraft: Bedrock Edition 07.10.2011
6.3 138 оценок

Minecraft Bedrock Edition получила официальное обновление с отражениями и лучами

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4efy
Новости

Небезызвестная компания Mojang официально добавила поддержку шейдеров в игру Minecraft Bedrock Edition. Это долгожданное обновление позволит улучшить визуальное восприятие игры без необходимости использования сторонних модов.

Обновление включает введение графического движка Render Dragon на Android, ПК и Xbox, что дает возможность значительно улучшить графику. Таким образом, теперь без установки каких-либо модификаций можно насладиться качественными лучами и отражениями на внутриигровых объектах.

В настоящее время данная функция доступна лишь ПК, Xbox и смартфонах с Android, однако разработчики пообещали, что вскоре внедрят ее в том числе для устройств под управлением iOS и консолей PlayStation.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
warp 37

А где трассировка лучей? Как раз под RTX 4090 играть в игру с графикой времён Палеолита с RTX.

1
SheriffKo

RTX 4090 с лучами на Android-версию игры?

0
KIBERMAX

Бедрок помойка эдишен

-2