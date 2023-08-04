Minecraft Bedrock Edition получила официальное обновление с отражениями и лучами ©

Небезызвестная компания Mojang официально добавила поддержку шейдеров в игру Minecraft Bedrock Edition. Это долгожданное обновление позволит улучшить визуальное восприятие игры без необходимости использования сторонних модов.

Обновление включает введение графического движка Render Dragon на Android, ПК и Xbox, что дает возможность значительно улучшить графику. Таким образом, теперь без установки каких-либо модификаций можно насладиться качественными лучами и отражениями на внутриигровых объектах.

В настоящее время данная функция доступна лишь ПК, Xbox и смартфонах с Android, однако разработчики пообещали, что вскоре внедрят ее в том числе для устройств под управлением iOS и консолей PlayStation.