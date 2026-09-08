Разработчик выпустил инструмент для запуска старых версий Minecraft Bedrock на Windows 7 без Microsoft Store

Энтузиаст под ником OptiJuegos представил проект с открытым исходным кодом ReUWP, представляющий собой прослойку совместимости между платформой Universal Windows Platform и классическим интерфейсом Win32. Разработка нацелена на решение давней проблемы фанатов Minecraft Bedrock, позволяя запускать старые сборки песочницы в виде обычных исполняемых файлов без привязки к сервисам корпорации Microsoft.

Главной причиной создания транслятора стало недовольство архитектурой UWP и закрытой экосистемой встроенного магазина приложений Windows. По словам разработчика, необходимость проходить процедуру обязательной регистрации и взаимодействовать с официальным магазином создает массу неудобств, а сам стандарт платформы блокирует работу приложений на сторонних или старых конфигурациях. Проект ReUWP полностью устраняет эти барьеры, возвращая игре привычный автономный формат запуска через файл формата exe.

На текущий момент утилита обеспечивает стабильную работу со сборками Minecraft Bedrock под номерами 0.15.10 и 1.1.5. Процесс модификации исходного клиента максимально упрощен: пользователю достаточно перетащить исполняемый файл Minecraft.Windows.exe или его версию для DirectX 10 и DirectX 11 на утилиту пропатчивания, после чего поместить библиотеку reuwp.dll в директорию с игрой. Для корректной работы сборки требуются только стандартные библиотеки Visual C++ и актуальные компоненты DirectX.

Ключевым техническим преимуществом трансляции системных вызовов стало возвращение совместимости с устаревшими операционными системами. Игра стабильно запускается на Windows 7, а также в среде Wine на Linux. Как подчеркнул автор, инструментарий изначально создавался с прицелом на запуск песочницы на крайне слабом железе вплоть до нетбуков с процессорами Intel Atom N270, которые не способны адекватно работать даже с современными операционными системами.

Релиз вызвал живой отклик среди игроков, заинтересованных в сохранении других проектов эпохи раннего магазина Windows 10. Пользователи обратили внимание на перспективу адаптации транслятора под снятые с продажи гоночные симуляторы вроде Forza Horizon 3, Forza Motorsport 7 или мобильные хиты с интеграцией Xbox Live. Создатель проекта подтвердил техническую возможность подобного переноса через перехват адресов памяти, однако уточнил, что в настоящее время его интересует только вселенная Minecraft.

Исходный код транслятора полностью открыт и опубликован на площадке GitHub. Проект основан на декомпиляции и глубокой программной переработке существовавших ранее закрытых фанатских наработок, предлагая прозрачное решение для сохранения классических билдов кроссплатформенного издания без зависимости от серверов авторизации.