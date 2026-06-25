MineMogul получила одно из крупнейших обновлений: новые производственные цепочки, лифты и долгожданный русский язык

Для промышленной песочницы MineMogul вышло масштабное обновление Cased & Coiled, которое заметно расширяет производственные возможности игры и делает её доступнее для игроков по всему миру. Одним из главных нововведений стала полноценная локализация на десять языков, включая русский.

Обновление версии 0.3.0.8 добавило сразу несколько новых производственных станков. Пресс для обсадных труб позволяет создавать корпуса, а в процессе работы генерирует лом, который можно продавать или отправлять на переработку. Ещё одной важной новинкой стал намотчик проволоки, превращающий металлические стержни в катушки для дальнейшего использования в производственных цепочках.

Разработчики также расширили логистические возможности. В игре появились два новых типа подъёмников: винтовой конвейер на основе винта Архимеда и роликовый лифт, способный перемещать грузы между уровнями. Оба устройства используют полноценную физическую модель, что соответствует общему подходу MineMogul к симуляции производственных процессов.

Значительные изменения коснулись упаковки и транспортировки ресурсов. Теперь игроки могут не только упаковывать, но и распаковывать коробки, что упрощает доставку предметов на большие расстояния и помогает снизить нагрузку на производственные линии. Кроме того, разработчики переработали физику коробок, уменьшили их размеры и повысили надёжность работы конвейеров.

Помимо крупных новинок, патч добавил новые сортировщики, ограждения, задания, улучшения интерфейса и множество исправлений. Авторы также переработали баланс отдельных ресурсов и модернизировали систему исследований.

Особого внимания заслуживает локализация. MineMogul теперь официально поддерживает русский, китайский, французский, немецкий, корейский, португальский, испанский, японский, польский и итальянский языки. По словам разработчиков, перевод в основном завершён, а оставшиеся мелкие недочёты интерфейса будут устранены в ближайшие недели.

Судя по объёму изменений, Cased & Coiled стало одним из самых значительных обновлений в истории MineMogul и одновременно важным шагом к расширению аудитории игры за пределами англоязычного сообщества.