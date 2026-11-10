Minerva Rising представила симулятор выживания под землёй с ИИ во главе убежища

Студия GoJonnyGames анонсировала Minerva Rising — градостроительный симулятор с элементами выживания, в котором игрокам предстоит руководить последним убежищем человечества. Действие разворачивается под землёй после глобальной катастрофы: нужно расширять жилые помещения, налаживать производство и распределять ресурсы, чтобы обеспечить выживание оставшихся людей.

Главная особенность игры заключается в роли протагониста. Игрок управляет системным искусственным интеллектом, который уверен, что лучше людей понимает, как спасти человечество. Однако поддерживать порядок будет непросто: нехватка продовольствия, загрязнение воздуха и другие проблемы постепенно подрывают доверие жителей. Если ситуация станет критической, люди могут решить, что главная угроза для них — сама машина, и попытаться её отключить.

Minerva Rising разрабатывается для ПК и выйдет в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.