Mini Motorways отправляет дорожные сети Рима в зимнем обновлении 2026 года

Разработчики из Dinosaur Polo Club представили новый трейлер Mini Motorways, посвященный предстоящему обновлению популярного градостроительного симулятора. На этот раз игрокам предстоит заняться организацией дорожного движения в Риме. Обновление выйдет зимой 2026 года.

Новая карта перенесет игроков в столицу Италии, где им предстоит создать эффективную дорожную сеть и не допустить транспортного коллапса. Для этого придется постоянно перестраивать маршруты, грамотно распределять ограниченные ресурсы и использовать автомагистрали, чтобы разгрузить наиболее оживленные участки.

Главная сложность Mini Motorways заключается в том, что город непрерывно развивается, заставляя адаптировать дорожную систему к новым условиям. Даже удачная транспортная схема рано или поздно потребует изменений.