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Mini Motorways 19.09.2019
Аркада, Логические, Стратегия, Симулятор
6.2 19 оценок

Mini Motorways отправляет дорожные сети Рима в зимнем обновлении 2026 года

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Разработчики из Dinosaur Polo Club представили новый трейлер Mini Motorways, посвященный предстоящему обновлению популярного градостроительного симулятора. На этот раз игрокам предстоит заняться организацией дорожного движения в Риме. Обновление выйдет зимой 2026 года.

Новая карта перенесет игроков в столицу Италии, где им предстоит создать эффективную дорожную сеть и не допустить транспортного коллапса. Для этого придется постоянно перестраивать маршруты, грамотно распределять ограниченные ресурсы и использовать автомагистрали, чтобы разгрузить наиболее оживленные участки.

Главная сложность Mini Motorways заключается в том, что город непрерывно развивается, заставляя адаптировать дорожную систему к новым условиям. Даже удачная транспортная схема рано или поздно потребует изменений.

Трейлеры 1 Обновления 2
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Egik81

Пока ничего кроме закрытых анаклавов в плане распредление пассажиропотоков не придумали. Все остальное это пыль в глаза Вроде создание спальных райнов и бизнес райнов. И те кто пользуется например московским метро и садится в него на бывших конечных станциях. Хорошо понимают это .

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