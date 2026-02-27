Авторы Minos раскрыли строительство смертельного лабиринта и окно релиза

Разработчики Minos показали, как игроки смогут создавать собственные лабиринты и анонсировали окно выхода игры. В роли мифического Минотавра пользователи должны будут остановить героев, стремящихся пройти через их смертельное сооружение. Для этого предстоит строить запутанные коридоры, устанавливать ловушки и создавать смертоносные комбинации, способные уничтожить противников.

Геймеры смогут самостоятельно продумывать каждую ветку лабиринта, делать хитрые тупики и использовать разнообразные инструменты для повышения его опасности. Кроме того, игроки смогут играть и за самого Минотавра, исследуя карту, собирая артефакты и усиливая свои способности, чтобы справиться с героями.

Игра была анонсирована осенью 2025 года, а ознакомиться с ней уже можно через доступную демоверсию.