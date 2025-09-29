ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Minos 2026 г.
Логические, Вид сверху, Фэнтези, Подземелья
7.3 3 оценки

Devolver Digital анонсировали уникальный рогалик Minos, где вам нужно будет строить непроходимые лабиринты

Gutsz Gutsz

Devolver Digital и студия Artificer представили крайне необычный рогалик под названием Minos. Проект обещать подарить игрокам уникальную возможность взять на себя роль Минотавра, хранителя лабиринта. Главней же вашей задачей станет создание самого опасного лабиринта, чтобы Тесей и ему подобные древнегреческие герои не смогли пройти его.

В основе игры лежит конструктор подземелья: стены, ворота и коридоры можно свободно перетасовывать, выстраивая длинные петли, тупики и развилки. Ловушки — от шипов и огнемётов до валунов и дисковых пил — связываются в цепочки реакций, чтобы по нажатию одной плиты запускать каскады смертельных эффектов. Каждая вылазка приключенцев генерируется заново: новые типы врагов, свежие конфигурации ловушек и непредсказуемые маршруты — «ни одна ночь не повторяется».

+ ещё 1 картинка

Помимо тактики и планирования, заявлен сюжетный слой: разработчики обещают переосмысление мифа — кто именно чудовище и почему появился лабиринт Дедала; когда в катакомбы придёт Тесей, исход конфликта оставят на усмотрение игрока.

Minos выйдет на PC (Steam) в 2026 году, демоверсия доступна в магазине Valve.

8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Sergey Positive

посмотрим, может и будет чтото неплохое))

1