Хоррор M.I.N.S.K выйдет не только на PC, но и на консолях - игра получит полную локализацию на русский язык

Разработчики сурвайвл-хоррора M.I.N.S.K. сообщили о том, что игра выйдет не только на PC, но и на консолях.

Консольные версии выйдут уже после релиза на PC, конкретные даты и платформы на данный момент неизвестны. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра будет полностью локализована на русский язык.

Действие игры разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, где игроку предстоит управлять андроидом, созданным последним выжившим инженером. Основная цель - раскрыть тайну катастрофы, уничтожившей человечество. На пути героя ждут опасные территории, враждебные машины и банды мародёров, охотящихся за остатками ресурсов.