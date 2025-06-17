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M.I.N.S.K. 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Постапокалипсис
6.7 17 оценок

Хоррор M.I.N.S.K выйдет не только на PC, но и на консолях - игра получит полную локализацию на русский язык

AceTheKing AceTheKing

Разработчики сурвайвл-хоррора M.I.N.S.K. сообщили о том, что игра выйдет не только на PC, но и на консолях.

Консольные версии выйдут уже после релиза на PC, конкретные даты и платформы на данный момент неизвестны. Кроме того, разработчики подтвердили, что игра будет полностью локализована на русский язык.

Студия sodesign представила новый геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора в мрачном постапокалиптическом мире

Действие игры разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, где игроку предстоит управлять андроидом, созданным последним выжившим инженером. Основная цель - раскрыть тайну катастрофы, уничтожившей человечество. На пути героя ждут опасные территории, враждебные машины и банды мародёров, охотящихся за остатками ресурсов.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pixel_Angel

А эта случайно не белорусская игра? Просто название игры очень похожа на название города Беларуси

2
Артем Гизатулин

Про какой конкретно город Вы говорите?

1
Xa6apof Артем Гизатулин

Ты глупый или что-то?

1