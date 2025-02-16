Студия sodesign представила новый геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора в мрачном постапокалиптическом мире

Студия sodesign представила новый расширенный геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора от третьего лица в мрачном постапокалиптическом мире.
В M.I.N.S.K игрок управляет роботом, который является последней надеждой на выживание своего создателя. Роботу предстоит исследовать опасные территории, решать головоломки и сражаться с мутантами, чтобы найти других выживших и спасти своего создателя. По словам разработчиков, в игре будет сильный акцент на повествование - игроков ждет напряженный и эмоциональный сюжет.
Игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. На странице игры указано, что M.I.N.S.K получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. Дата выхода игры неизвестна.
это кто?
Сегодня ел стики название бульба со вкусом креветки =)
Геймплея конечно мало показали, но выглядит интересно, было бы классно если бы сделали продвинутую систему повреждения (что бы робот медленней двигался, менее точно стрелял, даже мог потерять конечность) и ремонта ГГ ну и конечно же прокачку с различными апгрейдами, схоронил в закладки.
у них можно было оставить запрос на бета тест, вот меня добавили
пока только примерно 10 мин игры доступно, как раз то что в трейлере показали
тоже отправил заявку и получил через пару часов.
Идет в Беларусь за картошкой?
Даже у робота из иди игрушки есть акм, а у Ви нету.
P.S Зачем роботу фонарик ?
я так понял этим роботом дистанционно управляет ГГ, поэтому фонарик нужен да и не во все роботы по умолчанию ставят систему ночного видения.
Чтобы был.
Танки выходят на новый уровень?
шагоходы
Эх, Минск, как же ты изменился... Как выйдет, надо будет посмотреть что за душещипательное повествование нам приготовили разработчики. За заявленную русскую озвучку отдельный плюс.
Вот прям хочется пошутить на тему реформ отдельно взятой барышни и случившегося апокалипсиса, но правила сайта запрещают это делать. Так что молча ждём релиза.
как минчанин посмеялся.
А где комментарии типа "фу, UE ", "фу, бяка"?..
Разработчикам успехов! 👍
это завод который трактора производил в будущем стал роботов делать)))вполне возможно
Хоть бы эта игра не оказалась пророческой.Теперь после просмотра ролика, как то страшно за Минск.
Кстати всем привет из Минска.) Пока вроде тихо все.
Хорошо, что не взяли название B.R.E.S.T😁😁😁
Привет из S.L.O.N.I.M.A
Кинула в вишлист! Соглашусь с мнением, что было бы прикольно, если бы визуально урон отображался, царапины, ржавчина, минус конечности! Если такое реализуют, будет прикольно!
меня на бета-тест пригласили
сообщи нам потом свои впечатления.
ну обычная игра есть свои минусы, чтоб начать стрельбу нужно выбрать оружие, а оно часто убиралось с рук само почему-то, ну и чтоб стрелять нужно именно прицелиться, хоть и оружие в руках выстрелить нельзя без прицеливания, сырая еще задумка, но атмосфера прикольная, там буквально 10 мин игры но вроде если есть доступ в бета-тест то можно будет в новые уровни потом поиграть
сама игра интересная но в ней много не логичного,зачем роботу оружие и фонарик? он сам железный и является оружием и враги какие то деревяшки(обычные пули не эффективны)да и зачем им сдалась это железяка
Ну можно сказать что это бомж робот, в нём нет ночного виденья, как он тогда будет ночью ходить. А оружие все очень просто, как робот будет воевать с теми кто с оружием? Бежать на него?? А если патроны бронебойные и все равно что ты за робот. Ну а зачем она сдалась, ну пока же сюжета не знаем.
Ну а что, раз даже именитые разрабы косплеют смуту.
М.И.Н.С.К. В поисках картохи.
B.O.B.R.U.I.S.K. будет? тут жести гораздо больше.
нормально так картошка пустила корни наружу в Беларуси) Будем надеяться, что выйдет хорошая игра
"Игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. На странице игры указано, что M.I.N.S.K получит полную русскую локализацию с русской озвучкой."
Добавлена, а там, посмотрю, что будет на релизе. Ну а по поводу полной локализации, правильные "вещи" всегда остаются правильными "вещами" и лишь способствуют желанию потратить деньги, при всех равных.
Железяка плохо подходит для данной роли, нужно переживание за героя, а его нет.
Ну так ты играешь не за железку, а за дроновода.
Бедный дроновод, Всю игру будем переживать как там у него? Глаза от окулуса не болят? Бредятина.
Что не так то? Ну оторвало может человеку ногу, оказал себе первую мед помощь и лежит под завалами, пытается спастись таким образом, в поисках хоть какой помощи путëм разведки через робота. Фантазируй не хочу. Повествование может быть каким угодно и сопереживать возможно в такой ситуации, вполне. Ты же всегда понимаешь (держишь в голове), что в случае неудачи второго шанса уже не было бы.
Не впечатляет. Когда тварь нападает на бота, даже урона не наносит. Чё она его гладит чтоль?
У робота походняк будто он только с качалки вышел.
Вот посмотрел ролик и нет никакого переживания за железку. Вообще плевать если ее порвут на части. Не верный ГГ в игре.
А его и не будет, т.к. ты робота и не знаешь. Так с любимым гг будет и не важно живой он или механизированный. Игра должна быть построена так, чтобы игрок проникся к персонажу, дабы вызвать нужные эмоции а с бухты барахты тебе плевать даже если через два квартала бомж Васек умрет.
Ну нам вроде как обещают напряженный и эмоциональный сюжет. Если не наврут, то и железке сопереживать получится.
А еще
Ну точно шедевр будет.
вот прям чую, сарказмом повеяло :)
Смотрится интересно,мир интересно в игре посмотреть,ну а если модельку хейди вставить(на любителя),будет конфетка.)