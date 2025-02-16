Студия sodesign представила новый геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора в мрачном постапокалиптическом мире

Студия sodesign представила новый расширенный геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора от третьего лица в мрачном постапокалиптическом мире.

В M.I.N.S.K игрок управляет роботом, который является последней надеждой на выживание своего создателя. Роботу предстоит исследовать опасные территории, решать головоломки и сражаться с мутантами, чтобы найти других выживших и спасти своего создателя. По словам разработчиков, в игре будет сильный акцент на повествование - игроков ждет напряженный и эмоциональный сюжет.

Игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. На странице игры указано, что M.I.N.S.K получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. Дата выхода игры неизвестна.