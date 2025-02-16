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M.I.N.S.K. 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Постапокалипсис
6 6 оценок

Студия sodesign представила новый геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора в мрачном постапокалиптическом мире

AceTheKing
Новости

Студия sodesign представила новый расширенный геймплей M.I.N.S.K - сурвайвл-хоррора от третьего лица в мрачном постапокалиптическом мире.

В M.I.N.S.K игрок управляет роботом, который является последней надеждой на выживание своего создателя. Роботу предстоит исследовать опасные территории, решать головоломки и сражаться с мутантами, чтобы найти других выживших и спасти своего создателя. По словам разработчиков, в игре будет сильный акцент на повествование - игроков ждет напряженный и эмоциональный сюжет.

Игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. На странице игры указано, что M.I.N.S.K получит полную русскую локализацию с русской озвучкой. Дата выхода игры неизвестна.

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82
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
EvgeniiV
54
anzip

это кто?

-1
Shigofumi

Сегодня ел стики название бульба со вкусом креветки =)

0
saa0891

Геймплея конечно мало показали, но выглядит интересно, было бы классно если бы сделали продвинутую систему повреждения (что бы робот медленней двигался, менее точно стрелял, даже мог потерять конечность) и ремонта ГГ ну и конечно же прокачку с различными апгрейдами, схоронил в закладки.

20
boomfunk3

у них можно было оставить запрос на бета тест, вот меня добавили

3
boomfunk3 boomfunk3

пока только примерно 10 мин игры доступно, как раз то что в трейлере показали

3
funtovpavel boomfunk3

тоже отправил заявку и получил через пару часов.

0
st1g-210890
10
ilya6969

Идет в Беларусь за картошкой?

8
BAD WOLF 384

Даже у робота из иди игрушки есть акм, а у Ви нету.

P.S Зачем роботу фонарик ?

3
simiola

я так понял этим роботом дистанционно управляет ГГ, поэтому фонарик нужен да и не во все роботы по умолчанию ставят систему ночного видения.

6
Уральский_Мастер

Чтобы был.

0
Rаyden

Танки выходят на новый уровень?

2
vzglydizugla

шагоходы

1
KabbalisticJerry

Эх, Минск, как же ты изменился... Как выйдет, надо будет посмотреть что за душещипательное повествование нам приготовили разработчики. За заявленную русскую озвучку отдельный плюс.

Вот прям хочется пошутить на тему реформ отдельно взятой барышни и случившегося апокалипсиса, но правила сайта запрещают это делать. Так что молча ждём релиза.

2
ZackSnyder

как минчанин посмеялся.

2
SpicyYusei

А где комментарии типа "фу, UE ", "фу, бяка"?..

Разработчикам успехов! 👍

2
Grognac

это завод который трактора производил в будущем стал роботов делать)))вполне возможно

1
Pirat13666

Хоть бы эта игра не оказалась пророческой.Теперь после просмотра ролика, как то страшно за Минск.

Кстати всем привет из Минска.) Пока вроде тихо все.

1
st1g-210890

Хорошо, что не взяли название B.R.E.S.T😁😁😁

1
Denya_007

Привет из S.L.O.N.I.M.A

2
LoKKi_SKY

Кинула в вишлист! Соглашусь с мнением, что было бы прикольно, если бы визуально урон отображался, царапины, ржавчина, минус конечности! Если такое реализуют, будет прикольно!

1
boomfunk3

меня на бета-тест пригласили

1
martin32 boomfunk3

сообщи нам потом свои впечатления.

0
boomfunk3 martin32

ну обычная игра есть свои минусы, чтоб начать стрельбу нужно выбрать оружие, а оно часто убиралось с рук само почему-то, ну и чтоб стрелять нужно именно прицелиться, хоть и оружие в руках выстрелить нельзя без прицеливания, сырая еще задумка, но атмосфера прикольная, там буквально 10 мин игры но вроде если есть доступ в бета-тест то можно будет в новые уровни потом поиграть

0
WerGC

сама игра интересная но в ней много не логичного,зачем роботу оружие и фонарик? он сам железный и является оружием и враги какие то деревяшки(обычные пули не эффективны)да и зачем им сдалась это железяка

1
ЮрецОдесса

Ну можно сказать что это бомж робот, в нём нет ночного виденья, как он тогда будет ночью ходить. А оружие все очень просто, как робот будет воевать с теми кто с оружием? Бежать на него?? А если патроны бронебойные и все равно что ты за робот. Ну а зачем она сдалась, ну пока же сюжета не знаем.

0
Комментарий удален
vzglydizugla

Ну а что, раз даже именитые разрабы косплеют смуту.

0
PhantomTahm

М.И.Н.С.К. В поисках картохи.

0
BigusDickus

B.O.B.R.U.I.S.K. будет? тут жести гораздо больше.

0
IY1982

нормально так картошка пустила корни наружу в Беларуси) Будем надеяться, что выйдет хорошая игра

0
Porsche911GT3RS
0
AllConforD

"Игру уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam. На странице игры указано, что M.I.N.S.K получит полную русскую локализацию с русской озвучкой."

Добавлена, а там, посмотрю, что будет на релизе. Ну а по поводу полной локализации, правильные "вещи" всегда остаются правильными "вещами" и лишь способствуют желанию потратить деньги, при всех равных.

-1
DОC

Железяка плохо подходит для данной роли, нужно переживание за героя, а его нет.

-3
Rаyden

Ну так ты играешь не за железку, а за дроновода.

3
SGate Rаyden

Бедный дроновод, Всю игру будем переживать как там у него? Глаза от окулуса не болят? Бредятина.

0
Medu3a SGate

Что не так то? Ну оторвало может человеку ногу, оказал себе первую мед помощь и лежит под завалами, пытается спастись таким образом, в поисках хоть какой помощи путëм разведки через робота. Фантазируй не хочу. Повествование может быть каким угодно и сопереживать возможно в такой ситуации, вполне. Ты же всегда понимаешь (держишь в голове), что в случае неудачи второго шанса уже не было бы.

0
NeroTrion

Не впечатляет. Когда тварь нападает на бота, даже урона не наносит. Чё она его гладит чтоль?

-3
SGate

У робота походняк будто он только с качалки вышел.

Вот посмотрел ролик и нет никакого переживания за железку. Вообще плевать если ее порвут на части. Не верный ГГ в игре.

-4
Igor Udilov

А его и не будет, т.к. ты робота и не знаешь. Так с любимым гг будет и не важно живой он или механизированный. Игра должна быть построена так, чтобы игрок проникся к персонажу, дабы вызвать нужные эмоции а с бухты барахты тебе плевать даже если через два квартала бомж Васек умрет.

2
KabbalisticJerry

Ну нам вроде как обещают напряженный и эмоциональный сюжет. Если не наврут, то и железке сопереживать получится.

0
SGate KabbalisticJerry

А еще

Робот умеет прыгать, пригибаться, карабкаться на высокие поверхности и передвигаться по ним

Ну точно шедевр будет.

0
KabbalisticJerry SGate

вот прям чую, сарказмом повеяло :)

0
Lilikipa

Смотрится интересно,мир интересно в игре посмотреть,ну а если модельку хейди вставить(на любителя),будет конфетка.)

-4