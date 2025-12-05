Атмосферная метроидвания MIO: Memories In Orbit выйдет 20 января 2026 года

Стильная метроидвания MIO: Memories In Orbit получила точную дату выхода. Игра появится 20 января 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, а уже сейчас проект можно оформить по предзаказу с 10-процентной скидкой. Владельцам консолей sony понадобится активная подписка ps plus, а на pc и xbox с лета доступна крупная демоверсия, позволяющая заранее познакомиться с игровым процессом.

Игрокам предстоит исследовать гигантский и загадочный космический «ковчег», постепенно погружаясь в тайны его разрушенного мира. Главный герой — ловкий робот с набором необычных способностей, которые помогут преодолевать препятствия, сражаться с нарушившими баланс механизмами и разгадывать скрытую историю корабля.

Особой чертой игры станет визуальный стиль. художники используют акварельные фоны, вдохновлённые комиксами, классической живописью и аниме, что придаёт атмосфере выразительность и уникальный характер. mIO обещает сочетание исследования, динамичного экшена и необычного художественного подхода, который должен заинтересовать поклонников жанра.