Focus Entertainment по случаю успеха MIO: Memories in Orbit выпустила хвалебный трейлер с подборкой оценок прессы

Focus Entertainment и Douze Dixièmes сегодня празднуют положительные отзывы критиков о игре MIO: Memories in Orbit, выпустив новый трейлер. Эта французская метроидвания, выделяющаяся ярким художественным стилем и замечательным оригинальным саундтреком, была тепло принята международными рецензентами и получила оценку 83/100 на Metacritic.

Игра MIO: Memories in Orbit вышла 20 января и доступна на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (обе версии) и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. В первый день игра станет доступна для подписчиков Xbox Game Pass, а также будет без проблем работать на Steam Deck. Оригинальный саундтрек, написанный Николя Гегеном, теперь можно найти на всех популярных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music, YouTube, Bandcamp и другие.

Всего за несколько дней метроидвания от студии Douze Dixièmes уверенно завоевала статус одной из лучших игр в своём жанре. Игра полностью переведена на русский язык, включая озвучку.

MIO: Memories in Orbit стоит 999 рублей, а для игроков на Steam и Xbox по-прежнему действует скидка в 10%. Владельцы версии для Nintendo Switch 1 получают бесплатный доступ к версии для Nintendo Switch 2.