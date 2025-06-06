Робот в забытом мире: у метроидвании MIO: Memories In Orbit появилась демоверсия

Интригующая фантастическая метроидвания MIO: Memories In Orbit обзавелась демоверсией и новым геймплейным трейлером. Игрокам предлагают примерить на себя роль МИО — ловкого робота, проснувшегося на дрейфующем космическом корабле, некогда управляемом ИИ, но теперь поглощённом хаосом и растительностью.

Вас ждёт исследование запутанных коридоров, восстановление фрагментов памяти и борьба с агрессивными машинами, чтобы понять, что пошло не так. Демоверсия длится 2–3 часа и предлагает полноценное вступление, включая секретную зону и сложные испытания.

Релиз MIO: Memories In Orbit ожидается в 2025 году на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.