Состоялся релиз MIO: Memories In Orbit - атмосферная метроидвания с исследованием космического корабля

Издатель Focus Entertainment и студия разработки Douze Dixièmes представляют игру

MIO: Memories in Orbit - атмосферная метроидвания с приключениями на космическом корабле. . Игра доступна на PC (Steam и Epic), PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 1 и 2. Игра полностью переведена (текст+озвучка) на русский язык.

События игры разворачиваются на "Ковчеге" - гигантском космическом корабле. Главный герой МИО - проворный боевой робот. В процессе прохожденияпредстоит исследовать взаимосвязанные области "Ковчега", чинить поврежденных роботов и постепенно приближаться к разгадке истинного прошлого МИО и судьбы всего комплекса.

Побеждая врагов, МИО собирает перламутр — ресурс, служащий одновременно валютой и основой системы выживания. Он используется для восстановления защитного покрова, то есть очков здоровья, для торговли и сюжетных задач.

Улучшать свои боевые навыки можно с помощью многочисленных модификаторов. Каждый модификатор занимает определенное количество энергоячеек, создайте свой стиль игры: крюк - это смертоносное лассо или способ элегантного ухода от атак? Избавиться от щита ради еще большей мощи? Выбор за вами!

В игре обещается более 30 видов противников и 15 грозных боссов-стражей. От безжалостного Комара до грозного Пугала, у каждого из которых свой особый стиль боя и манера передвижения.

Важной особенностью игры является продуманный художественный язык - роскошный мир с эстетикой ручной работы и акварельными фонами. Проект собран из линий и мягких красок, будто иллюстрации в альбоме, но при этом обладает безупречной визуальной читаемостью - игру приятно созерцать.

Обогащает впечатление приятный звуковой дизайн. В игре преобладает мягкая, немного отстраненная космическая тема, за исключением особенно напряженных моментов, вроде босс-файтов. Особенно выделяются мелодии с участием хора. Музыка создает правильное эмоциональное поле, передает атмосферу одиночества и медленного исследования.

Игру можно приобрести со скидкой 10% до 27 января по цене: 899 RUB / 431 UAH

https://store.steampowered.com/app/1672810/MIO_Memories_in_Orbit/