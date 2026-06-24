Успех у критиков не спас: студия авторов MIO: Memories in Orbit закрывается спустя пять месяцев после релиза

Французская студия Douze Dixièmes, выпустившая метроидванию MIO: Memories in Orbit, прекращает свою деятельность. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Закрытие произошло всего через пять месяцев после релиза игры. Несмотря на положительные отзывы критиков, проект не смог добиться ожидаемых коммерческих результатов. После выхода MIO: Memories in Orbit издатель Focus Entertainment прекратил сотрудничество с разработчиками, что поставило небольшую команду перед необходимостью решать своё будущее самостоятельно.
По данным журналиста Готье Андреса, основатели Douze Dixièmes выкупили долю студии у Focus Entertainment. Это позволило им самостоятельно организовать закрытие компании и провести увольнения сотрудников, не дожидаясь решений со стороны владельца.
Студия была основана в 2017 году. Её дебютным проектом стала атмосферная головоломка Shady Part of Me, вышедшая в 2020 году. Уже в 2021-м компанию приобрела Focus Entertainment, заявив тогда о стремлении поддерживать французскую игровую индустрию и укреплять собственное присутствие на рынке.
Согласно последним открытым данным, в Douze Dixièmes работали около десяти человек. Закрытие студии стало ещё одним примером непростой ситуации в игровой индустрии, где даже хорошо принятые критиками проекты далеко не всегда гарантируют финансовый успех и дальнейшее существование разработчиков.
Как раз скорее "хорошо" принятые критиками проекты вызывают большее подозрение и отторжение у публики, учитывая что эти профессиональные критики сильно себя дискредетировали восхвалением "правильных" проектов и обсиранием "неправильных".
Полагаю, следует делать так:
Короткие уровни (сначала один) и законченный сюжет без доп.квестов. Чтобы игра был проходима и чувствовался концепт. Пусть она длится 5 минут, важна суть. Тогда можно будет оценить объем работ, которые требуется далее масштабировать. Потом (как до выхода в раннем доступе, так и в нем самом) расширять объем, добавлять звуки, обновлять анимации и т.д.
Но да, кому нужны мои советы?
Может быть потому, что критиков всего "3,5 землекопа", и покупать игру они не собирались, только делать при помощи неё себе доход?
В общем и целом - произошла ситуация, типичная для французского игродельного сегмента - все силы были брошены на музычку и мазню, а геймплей остался за бортом, утопив игру в океане прочей индюшатины. С таким подходом - игроделы долго не живут.