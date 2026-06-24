Успех у критиков не спас: студия авторов MIO: Memories in Orbit закрывается спустя пять месяцев после релиза

Французская студия Douze Dixièmes, выпустившая метроидванию MIO: Memories in Orbit, прекращает свою деятельность. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Закрытие произошло всего через пять месяцев после релиза игры. Несмотря на положительные отзывы критиков, проект не смог добиться ожидаемых коммерческих результатов. После выхода MIO: Memories in Orbit издатель Focus Entertainment прекратил сотрудничество с разработчиками, что поставило небольшую команду перед необходимостью решать своё будущее самостоятельно.

По данным журналиста Готье Андреса, основатели Douze Dixièmes выкупили долю студии у Focus Entertainment. Это позволило им самостоятельно организовать закрытие компании и провести увольнения сотрудников, не дожидаясь решений со стороны владельца.

Студия была основана в 2017 году. Её дебютным проектом стала атмосферная головоломка Shady Part of Me, вышедшая в 2020 году. Уже в 2021-м компанию приобрела Focus Entertainment, заявив тогда о стремлении поддерживать французскую игровую индустрию и укреплять собственное присутствие на рынке.

Согласно последним открытым данным, в Douze Dixièmes работали около десяти человек. Закрытие студии стало ещё одним примером непростой ситуации в игровой индустрии, где даже хорошо принятые критиками проекты далеко не всегда гарантируют финансовый успех и дальнейшее существование разработчиков.