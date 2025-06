В трейлере MIO: Memories in Orbit указана загадочная платформа Xbox PC

В ближайшие дни мы станем свидетелями анонса множества новых игр, и, по-видимому, некоторые из них уже могут представлять новую платформу: Xbox PC.

Microsoft ранее упоминала Xbox PC, но у нас все еще не было конкретной информации об этом загадочном названии. Однако есть много указаний на то, что это будет название новой платформы американской корпорации.

Уже несколько недель появляются утечки об огромных инвестициях Microsoft в сегменты ПК и портативных ПК. Корпорация, как предполагается, готовит набор устройств с партнерами и даже некоторое время работает над своей портативной консолью — в настоящее время название, как предполагается, откладывается, поскольку производитель сосредоточен на подготовке наилучшей возможной системы.

В день анонса Gears of War: Reloaded на сайте Microsoft можно было увидеть платформу Xbox PC. Теперь же в трейлере MIO: Memories in Orbit от Focus Entertainment, которая выйдет на шести платформах (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch) указано Xbox PC.

Джез Корден из Windows Central предполагает, что Xbox PC может относиться к играм, которые появятся в Microsoft Store в Windows 11. Однако это также может быть связано с портативными ПК Microsoft.

Однако есть много признаков того, что ответ на вопрос о том, что такое Xbox PC на самом деле, будет раскрыт в воскресенье — во время презентации Microsoft.