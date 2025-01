Трейлер MIR5 демонстрирует систему реагирования ИИ, делая каждую битву с боссом уникально сложной для игрока

В стиле Wemade, флагман корейской студии, предварительный MIR5 демонстрирует нестандартный сценарий схваток с боссами с помощью одной из самых передовых технологий от NVIDIA - Ace. Это придает противостояния с противниками новые гибкость и непредсказуемость.

В центре сражений находится босс, "Lord of the Void", анализирующий чемпионов в режиме реального времени. Отличаясь от стандартных боссов, которые воспринимаются сквозь предопределённые сценарии, "Lord of the Void" анализирует способности каждого игрока, выбирает наиболее эффективный подход и помнит прошлые сражения. Это обездвиживает попытку повторного применения одной и той же тактики.

Тем не менее, разработчики подчеркнули, что большие возможности автономного AI дадут стимул для создания каждого сражения с боссом как уникального события.

Мы гордимся внедрением этой технологии, и уверены, что она изменит подход к созданию игр - Wemade.

MIR5 обещает новые и непредсказуемые военные действия, но его игровой процесс все еще врезается в секреты. Первые презентационные ролики, носящие характер ранних набросков, были опубликованы в конце 2024 года.

Дата выпуска MIR5 все еще остаётся неизвестной, его приход в гейминг подходит к новым горизонтам.