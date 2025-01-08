Трейлер MIR5 демонстрирует систему реагирования ИИ, делая каждую битву с боссом уникально сложной для игрока

В стиле Wemade, флагман корейской студии, предварительный MIR5 демонстрирует нестандартный сценарий схваток с боссами с помощью одной из самых передовых технологий от NVIDIA - Ace. Это придает противостояния с противниками новые гибкость и непредсказуемость.
В центре сражений находится босс, "Lord of the Void", анализирующий чемпионов в режиме реального времени. Отличаясь от стандартных боссов, которые воспринимаются сквозь предопределённые сценарии, "Lord of the Void" анализирует способности каждого игрока, выбирает наиболее эффективный подход и помнит прошлые сражения. Это обездвиживает попытку повторного применения одной и той же тактики.
Тем не менее, разработчики подчеркнули, что большие возможности автономного AI дадут стимул для создания каждого сражения с боссом как уникального события.
Мы гордимся внедрением этой технологии, и уверены, что она изменит подход к созданию игр - Wemade.
MIR5 обещает новые и непредсказуемые военные действия, но его игровой процесс все еще врезается в секреты. Первые презентационные ролики, носящие характер ранних набросков, были опубликованы в конце 2024 года.
Дата выпуска MIR5 все еще остаётся неизвестной, его приход в гейминг подходит к новым горизонтам.
Это все классно, но потом что делать, когда босс обучится всему и будет на любое действие реагировать идеально? Инструменты то игроков ограничены по-любому будут. Либо надо ии ограничивать, либо постоянно вводить новые инструменты для игроков, а это скатывание в убогую погоню за метой, да еще и скоростную, пока босс не адаптировался
Ахаха, такая ржака)
Танки: - "ну да, нафига мы тогда нужны если босс нас теперь игнорит"
Хилы: - "ну да, нафига мне хилять других если тепярь я его единственный враг"
ИИ: - ":))))"
Хех, зеркалочка! Слегка подправленная, но это она ! В общем такие дела; чтобы не сильно утруждаться к этому нехитрому трюку прибегают довольно часто.Это чистая халтура, чтобы не прорисовывать объект 'целиком'.Берем половину и зеркально заливаем текстурку относительно перпендикулярной оси. ( я махнул дракона, чтобы в тему)
Спасибо за бесполезный факт, о котором и так все знают.
Отзеркаливание половины модели менее затратно по ресурсам, нежели нецелесообразное моделирование полностью.
Это экономия текселей так то, чтоб мыло не получить, а в игре не сильно заметно будет
То есть мало нам бабадзакиного элденринга с нервосжигающими боссами, которые ЗАСКРИПТОВАНЫ на минуточку, теперь будут еще и ИИ-боссы. И кто будет играть в игры, которые будут выигрывать игрока каждый сущчий раз?
Тем кошмарнее в пати будет, когда люди на заскриптованных-то боссов готовятся основательно и если кто заруинил рейд, то всё.
не, ну тратить по 39 попыток на то чтобы завалить одного боссяру в игре это тоже слишком
криптодонатнаяпомойка
Такая себе идея. Если с помощью AI так называемого, расширить взаимодействие и сценарии в той же условно RPG, дав тем самым реиграбельность. Пусть даже если она выражается только визуально и в разговорах, а сюжет не влияет. Уже хорошо. Ведь это условно небольшой генератор историй, при котором каждый игрок получит, пусть немного. А всё же отличающийся игровой опыт от изначального прохождения.
А что с боссом который типа будет адаптироваться и подгонять свои силы под команду, не давая им продыхнуть, Принуждая более активно играть и адаптироваться в полёте буквально. Хм... не чего. Боты, болванчики, NPC, не суть в целом. Уже давно не играют честно. Им либо сильно повышают урон, хп или изначально они выцеливают 100% голову игрока. Так или иначе сложность их не когда, была честной. В прочем заготовленные основы их поведения и заранее сделанные шаблоны. Всё же более честные.
Ибо игрок прекрасно знает что выбирая сложность высокий, он получит ровно то, что ему написали в описание этой сложности. +50% к хп врагам. Так ок... игрок понимает что его ждёт.
А что тут ? Босс который резко может пойти в наступление и заспамить ударами хилера. Просто потому, что он стал чрезмерно лечить сапортийцев. Или вытворять другие не потребсва, виде ухода в защиту и заставляя игроков тратить ману. А потом хихикая ломать им лицо пока те не в силах как дети пытаться его победить. А всё потому, AI проанализировал и решил так более эффективно победить игроков. Сомнительно как по мне.
Босс в игре изначально должен быть красивой грушей для битья. Который в меру сильный, в меру интересный. При этом запоминаться. А не заставлять игрока на нём рвать задницу.
В попытках его пройти.
Классная идея использовать AI для усложнения игровых боссов и противником. Любители Соулсов возможно это и оценят. В прочем не факт. Скорее оценят отдельный контингент извращённых мазахистов готовые мучаться.
Хотя кому то может будет в кайф. Как их босс после будет попускать по кругу. Не, а что... СЛОЖНО зато.
Если он будет умен как игрок, то его хп и урон должны быть не больше, чем у игрока. Пора избавиться от тупого "fragile speedster" геймплея.
очередная гениальная демонстрация от шреков, на уровне технодемок, которые сейчас пиарят типа "снято на 5090", при этом там те же самые отражения и тени. Ни о чём
На словах круто звучит, как "новое слово в науке и технике", а вот получится ли это годно реализовать - тот еще вопрос
MIR5 ЭТА ТА ПОМОЙНАКЯ ДОНАТ ИГРУЛЯ?
Я не люблю ММО но монстр прикольный.