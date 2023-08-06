Платформер-головоломка Mirrored Souls, вдохновлённый GRIS, Braid и Journey, выйдет на ПК и консолях 23 августа ©

Издатель инди-игр Short N Sweet Games и разработчик инди-игр The Bricks Studio объявили, что их умопомрачительный 2D-платформер-головоломка Mirrored Soulsвыйдет выходит на ПК в Steam и EGS и консоли PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch 23 августа 2023 года.

Управляйте главными героями, Рави и Дару, одновременно и на зеркальном экране, решая головоломки, похожие на Braid, с целью воссоединения двух небесных существ, которые были разлучены навсегда, в этом коротком инди-приключении премиум-класса.

Mirrored Souls — игра о созерцании и жизни в настоящем. Рави и Дару — два небесных существа, живущие своей особенно невозможной историей любви, поскольку они живут в зеркальных мирах и постоянно пересекают порталы, пытаясь, наконец, быть вместе. На пути к воссоединению игрокам придется решать головоломки в прохладной обстановке. Mirrored Souls не подталкивает игроков к завершению игры до того, как истечет время, но побуждает их находить умные способы преодоления всех препятствий.

Игра от The Bricks Studio была тщательно нарисована вручную и подчеркивает то, что студия назвала «кооперативной игрой для одного игрока». Игроки будут управлять обоими персонажами одновременно на зеркальном экране, где точное перемещение обоих персонажей будет иметь первостепенное значение для прогресса. Mirrored Souls — это игра с разными источниками вдохновения: артами окружения GRIS и Studio Ghibli, геймплеем Braid и непринужденной атмосферой Journey.