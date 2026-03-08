Для Mirror's Edge вышел RTX Remix мод с трассировкой путей

Mirror's Edge получила первую версию RTX Remix-мода с трассировкой путей от моддера softsoundd. Мод добавляет Path Tracing в реальном времени в классическую игру, значительно меняя её освещение и визуальное восприятие.

Мод включает семантическую классификацию pixel-shader sampler, что помогает лучше отличать текстуры материалов от вспомогательных буферов движка (таких как тени, пост-обработка, интерфейс и текстуры сцены). Благодаря этому уменьшается количество ошибок при выборе diffuse/albedo-текстур.

Также были добавлены дополнительные подсказки для материалов — normal, specular, roughness, opacity и mask-карты. Это улучшает оценку материалов и выбор текстур. Кроме того, мод усиливает разбор UE3 vertex-shader CTAB и добавляет новые подсказки для vertex factory, включая такие типы данных, как decal, lightmap, wind и view-to-local.

Помимо этого, обновлена система обработки упакованных UV для различных стилей vertex factory в UE3 (например, для terrain и decals). Это снижает количество ложных штрафов и улучшает корректное использование UV-координат.

Mirror’s Edge изначально известна своим качественным предзапечённым освещением и до сих пор выглядит приятно, однако в некоторых местах графика уже заметно устарела. Именно здесь и помогает RTX Remix-мод, который способен значительно улучшить освещение, отражения и общую визуальную атмосферу игры.

Также стоит отметить, что это первая версия данного RTX Remix Path Tracing-мода. Будущие версии могут исправить и улучшить те моменты, где мод сейчас выглядит слабее. Поэтому обязательно учитывайте это. Это мод, созданный одним человеком. Это не ремейк или ремастер с трассировкой путей от крупной студии.