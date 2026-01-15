Mirror's Edge вызывала у первых игроков тошноту: авторы рассказали о ранней версии культового экшена

Разработчики Mirror’s Edge раскрыли неожиданные детали ранней версии культовой экшен-адвенчуры. В интервью для Designroom команда DICE призналась: первоначальный билд игры буквально вызывал у тестеров приступы тошноты. Проблема крылась в визуальном стиле — мир был перегружен деталями и окрашен в желтоватые постапокалиптические тона. В сочетании с динамичным бегом Фэйт это приводило к эффекту «укачивания», вызывая дискомфорт у игроков.

Чтобы решить проблему, студия провела полную переработку визуала. Мир стал минималистичным, ярким и футуристическим с контрастными акцентами, что сразу выделило проект среди других игр. Арт-директор Йоханнес Сёдерквист отметил, что ранние концепции были слишком банальны и не впечатляли, а новая стилистика стала ключом к успеху.

Mirror’s Edge вышла на PlayStation 3 и Xbox 360 в 2008 году, а на PC — в 2009-м. Игра получила высокие оценки критиков (81 на Metacritic) и до сих пор популярна: в Steam 87% отзывов остаются положительными. История о том, как DICE превратила проблемный ранний билд в культовую игру, подчеркивает важность визуальной идентичности и продуманного дизайна для комфорта игроков.