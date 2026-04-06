Тайны паркура: сообщество по сохранению игр оживило редкую версию Mirror's Edge

Спустя годы технических сложностей сообществу по сохранению игр удалось запустить уникальную бета-версию Mirror’s Edge, датированную февралем 2008 года. Этот ценный архивный билд, созданный за 9 месяцев до релиза, наглядно показывает процесс формирования знаменитого паркура от первого лица.

Хотя файлы этой версии обнаружили еще в 2019 году, запустить их долгое время было невозможно из-за поврежденного исполняемого кода и сотен ошибок в движке Unreal Engine. Однако благодаря глубокой обратной разработке фанатам удалось совершить настоящий прорыв:

С нуля восстановили файл запуска (EBOOT).

Вручную исправили более 300 программных функций.

Устранили конфликты со специфической архитектурой процессора PS3.

Эта версия открывает доступ к уникальному контенту, не вошедший в финальный релиз: прототипы уровней, экспериментальные механики движения и неиспользованные элементы окружения. Такое глубокое погружение в «черновики» игры позволяет детально проследить процесс её финальной полировки и наглядно показывает, насколько сильно проект может трансформироваться всего за несколько месяцев до выхода.

На данный момент запустить эту версию можно только через специальную сборку эмулятора RPCS3, которая игнорирует специфические ошибки SPU и расширяет лимиты памяти.

Данный случай — важное напоминание о том, как фанатские сообщества спасают историю видеоигр, которую часто игнорируют сами издатели.