Mirthwood - это ролевая игра, вдохновленная Fable, в сочетании с симулятором жизни в стиле Stardew Valley ©

Mirthwood - это новая ролевая игра в жанре симулятора жизни, вдохновленная Fable и Stardew Valley.



Новая игра для ПК была анонсирована сегодня разработчиком Bad Ridge Games. Mirthwood - это однопользовательская игра, которая манит игроков в большой открытый мир, наполненный тайнами и магией. Смотрите анонсирующий трейлер ниже.

Полностью открытый мир Mirthwood имеет нелинейное развитие, поэтому вы вольны реализовывать любые возможности. Вы можете отправиться в давно забытые руины, а можете просто поселиться дома с модернизируемой усадьбой.

Вам нужно будет разводить животных и выращивать урожай, который вы сможете брать и обменивать в местном городе с любым из жителей. Ваши взаимоотношения с различными персонажами в Mirthwood "похожи на Sims", где вы можете получать награды от дружбы и даже романтики.

Mirthwood рекламируется как Fable в сочетании со Stardew Valley, с примесью The Sims и Rimworld. Это довольно широкая смесь, и если Bad Ridge Games удастся собрать все эти вдохновения воедино, Mirthwood будет достойна внимания.

На данный момент Mirthwood выйдет на ПК в начале 2024 года.