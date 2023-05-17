Mirthwood - это ролевая игра, вдохновленная Fable, в сочетании с симулятором жизни в стиле Stardew Valley

Mirthwood - это новая ролевая игра в жанре симулятора жизни, вдохновленная Fable и Stardew Valley.
Новая игра для ПК была анонсирована сегодня разработчиком Bad Ridge Games. Mirthwood - это однопользовательская игра, которая манит игроков в большой открытый мир, наполненный тайнами и магией. Смотрите анонсирующий трейлер ниже.
Полностью открытый мир Mirthwood имеет нелинейное развитие, поэтому вы вольны реализовывать любые возможности. Вы можете отправиться в давно забытые руины, а можете просто поселиться дома с модернизируемой усадьбой.
Вам нужно будет разводить животных и выращивать урожай, который вы сможете брать и обменивать в местном городе с любым из жителей. Ваши взаимоотношения с различными персонажами в Mirthwood "похожи на Sims", где вы можете получать награды от дружбы и даже романтики.
Mirthwood рекламируется как Fable в сочетании со Stardew Valley, с примесью The Sims и Rimworld. Это довольно широкая смесь, и если Bad Ridge Games удастся собрать все эти вдохновения воедино, Mirthwood будет достойна внимания.
На данный момент Mirthwood выйдет на ПК в начале 2024 года.
все ничего, но эти картонные анимации лично меня убивают
Ну, это могут поправить к релизу. Многие игры с анонса до релиза очень сильно менялись
вот такие вещи как правило уже не меняют
Я не помню название игры, на канале sonnyk он про нее упоминал, короче, должна была быть интересная игра с хорошей графикой, а в итоге все перевернулось с ног на голову и стала мобильной доильней, хотя вообще планировалась на пк вроде
ну такое вполне возможно, а чтобы наоборот было не слыхал
Симпатично. Если, типа, Стоншарда , то норм
Не обычная рисовка, анимации как в мультах некоторых, схожих по стилю, будем поглядеть.