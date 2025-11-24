Mirthwood становится опаснее: крупное обновление вводит смерть NPC, набеги бандитов и новые события

Ролевой симулятор жизни Mirthwood от Bad Ridge Games получил масштабное обновление «Foundations», которое заметно усиливает глубину и непредсказуемость игрового процесса. Созданная под вдохновением Stardew Valley, но выдержанная в более мрачной средневековой эстетике, игра в 2024 году уже привлекла внимание поклонников жанра — а теперь стала ещё живее, сложнее и атмосфернее.

Главным нововведением обновления стала возможность смерти NPC. Теперь жители Свободных земель действительно подвержены последствиям выбора игрока: если персонаж не выполнит поручение или проигнорирует важную просьбу, пострадавший житель может погибнуть. Его место спустя время займёт новый NPC, что делает мир игры по-настоящему динамичным и реагирующим на действия героя.

Не обошлось и без контента для фермерской части. В Mirthwood появились четыре новых домашних питомца. Животные не просто украшают ферму — они помогают в быту, собирают ресурсы и даже защищают хозяйство. Это особенно важно, ведь обновление ввело новые угрозы: случайные набеги бандитов и нашествия вредителей, которые могут застать игрока врасплох в любой момент.

«Foundations» также приносит три сезонных фестиваля, где можно добыть уникальные декоративные предметы, и более 35 случайных событий, происходящих преимущественно вдоль дорог. Эти ситуации разнообразят путешествия и делают странствия по миру менее предсказуемыми.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, подчеркнув, что стремятся сделать Mirthwood ещё более захватывающей. Обновление действительно превращает Свободные земли в живую, изменчивую и порой опасную среду, где каждое решение имеет последствия.