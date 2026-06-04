Mirthwood уходит в море: обновление Seafarers добавит корабли, кооператив и новые приключения

Средневековая RPG-симулятор жизни Mirthwood получит крупное обновление Seafarers, которое, судя по описанию, заметно расширит привычный формат игры. Разработчики из Bad Ridge Games совместно с издателем V Publishing запланировали релиз на конец 2026 года, и уже сейчас видно, что ставка сделана на масштабное расширение геймплея.

Главное нововведение — полноценная морская система. Игрокам предложат создавать и настраивать собственные корабли, отправляться в плавания, исследовать новые острова и даже набирать команду. На фоне типичных обновлений для подобных RPG это выглядит как серьёзный шаг в сторону почти отдельного «игрового слоя» внутри проекта.

Дополнение также добавит новые сюжетные линии, персонажей, квесты и врагов, включая упоминание нового контента под названием Grimrock Awakens. Особенно выделяется акцент на кооператив: вместе с другом можно будет отправляться в путешествия, что заметно меняет привычный одиночный темп подобных игр.

Отдельно стоит отметить планы по онлайн-мультиплееру, который должен выйти одновременно с обновлением. Для игры, уже доступной в Steam, это может стать важным этапом развития — переходом от спокойной одиночной RPG к более социальной и гибкой песочнице.

Seafarers пока выглядит как амбициозная попытка добавить в Mirthwood «жизнь на море», и если заявленные идеи будут реализованы, обновление может ощутимо изменить восприятие игры.