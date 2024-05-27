Вдохновленная Fable и Stardew ролевая игра с открытым миром Mirthwood получила демоверсию в Steam

Приготовьтесь к предстоящему безграничному путешествию и выберите свой собственный путь в предстоящей средневековой фэнтезийной ролевой игре Mirthwood. Приняв участие в фестивале Steam Survival Crafting Fest, компания Bad Ridge Games сегодня выпустила первую публичную демо-версию, в которую вы можете играть уже сейчас.
В Mirthwood будут представлены ИИ-рассказчики, которые генерируют внутриигровые события во время игры, от волн жары летом до путешествующих торговцев. Выбранный Рассказчик напрямую влияет на сложность игры. В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать мрачный опыт выживания или непринужденный симулятор приключений и фермерства.
Bad Ridge Games выпустила новый блог разработчиков, в котором подробно рассказывается, как Mirthwood имитирует полный средневековый фэнтезийный мир. NPC смертны и могут умереть от голода, болезней и тяжелых ран. Эти NPC живут своей жизнью как настоящие люди и будут иметь осязаемые цели, такие как выращивание урожая и зарабатывание денег на торговле, влияя на экономику игры.
Смертность прокладывает путь органичным историям; вы можете строить отношения с персонажами, которые могут умереть, предлагая возможность вмешаться. Но не все жизни можно спасти. Когда NPC умирают, их заменяют новые иммигранты, что приводит к новым дружеским отношениям.
когда так случается - обычно в стране начинается бардак...
Прям полноценный ИИ типа ChatGPT или опять вариативные скрипты?