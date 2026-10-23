Amazon объявила дату премьеры реалити-шоу Fallout Shelter: The Experiment - участники поборются за крупный денежный приз

Amazon объявила, что реалити-шоу по мотивам Fallout под названием Fallout Shelter: The Experiment выйдет на Prime Video 13 января 2027 года. Дату премьеры раскрыли в День Fallout, 23 октября. В коротком анонсе показали наручный компьютер Пип-Бой с надписью: «Мир погибает. Соревнование только начинается».

В десятисерийном шоу участники окажутся в защищённом убежище корпорации «Волт-Тек», где им предстоит пройти череду испытаний, вдохновлённых игровой вселенной. Соревнования проверят не только сообразительность, выносливость и умение работать в команде, но и способность выстраивать союзы, обманывать соперников и принимать непростые решения. Главная награда — крупный денежный приз.

Испытания будут основаны на семи характеристиках из игр Fallout, объединённых аббревиатурой S.P.E.C.I.A.L.: силе, восприятии, выносливости, харизме, интеллекте, ловкости и удаче. Организаторы также обещают интриги, борьбу за власть и проверку лояльности участников.

Производством занимается Studio Lambert, известная по реалити-шоу «Предатели» и «Игра в кальмара: Испытание». К проекту также привлечены Amazon MGM Studios и Bethesda Game Studios, а исполнительным продюсером указан Тодд Говард.

Анонс состоялся в День Fallout — дату, которая в хронологии серии соответствует началу ядерной войны 23 октября 2077 года. В этом году Bethesda также представила новые модификации для Fallout 4 и несколько тематических коллабораций. В 2027 году франшиза отметит 30-летие, и поклонники ожидают новых подробностей о будущих проектах, включая возможные переиздания Fallout 3 и Fallout: New Vegas, а также Fallout 5. Тем временем продолжается поддержка Fallout 76 и Fallout Shelter, а сериал Amazon готовится к третьему сезону.