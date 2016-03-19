ASUS начинает продажи первого изогнутого монитора ROG Swift PG348Q

ASUSTeK Computer на этой неделе начала поставки своего первого изогнутого монитора, рассчитанного на любителей компьютерных игр, который компания представила ещё в сентябре прошлого года. ASUS ROG Swift PG348Q является самым большим монитором, когда-либо разработанным компанией, он поддерживает разрешение 3440 × 1440 при частоте развёртки до 100 Гц и технологию NVIDIA G-Sync, что является уникальным сочетанием. Тем не менее, за решение подобного класса потребуется выложить сумму, похожую на стоимость профессиональных дисплеев.

ASUS ROG Swift PG348Q базируется на панели IPS с разрешением 3440 × 1440, контрастностью 1000:1, яркостью 300 кд/м2 и временем отклика 5 мс. Широкая панель имеет формат 21:9 и радиус изгиба 3800 мм (3800R), что соответствует конкурирующим решениям от других компаний. Тем не менее, на рынке существуют модели с радиусом изгиба в 3000 мм или даже в 2000 мм, которые изогнуты значительно сильнее. Монитор может отображать 1,07 миллиарда цветов и охватывает 100 % цветового пространства sRGB, что является неплохим результатом для игрового решения.

ASUS ROG Swift PG348Q

ROG Swift PG348Q имеет частоту обновления по умолчанию 60 Гц, чтобы активировать частоты вплоть до 100 Гц, требуется нажатие специальной кнопки «turbo». ASUS утверждает что технология NVIDIA G-Sync на этом мониторе работает на частотах обновления вплоть до 100 Гц, но чтобы получить 100 кадров в секунду в требовательных играх, понадобится высокопроизводительная графическая карта (например, GeForce GTX 980 Ti и выше). Фактически, ROG Swift PG348Q — единственный на рынке изогнутый дисплей с разрешением 3440 × 1440, который может синхронизировать частоту отрисовываемых графическим процессором кадров свыше 60 в секунду с частотой обновления монитора.

Дисплей ROG Swift PG348Q оснащён одним входом DisplayPort 1.2 и одним портом HDMI 1.4. Последний поддерживает разрешение 3440 × 1440 с частотой обновления 50 Гц, как следствие, для использования монитора с частотой обновления в 60 Гц и выше (а также для полноценной работы G-Sync) придётся использовать вход DP. Монитор также экипирован 4-портовым концентратором USB 3.0 и двумя динамиками мощностью 2 Вт каждый.

Дисплей использует новую цветовую схему ASUS ROG — плазменная медная инкрустация на «бронированном» корпусе цвета титана, а также светодиодный эффект на стойке. Монитор также имеет сверхтонкую рамку (которую в ASUS называют «безрамочным» дизайном), а также регулировки наклона, поворота и высоты. Судя по всему, другие дисплеи ASUS ROG со временем унаследуют подобную конструкцию и цветовую схему.

ASUS ROG Swift PG348Q является самым большим дисплеем, когда-либо разработанным компанией. Какое-то время он будет флагманской моделью семейства мониторов ROG. Поскольку компания не предлагает плоских игровых дисплеев диагональю более 28”, логично было бы ожидать от ASUS представления подобных решений для любителей игр в обозримом будущем. Если компании удастся совместить большую диагональ, разрешение 4K (3840 × 2160) и частоту обновления выше 60 Гц, это станет очередным прорывом ASUSTeK в области мониторов для геймеров.

ASUS не указала рекомендованной стоимости дисплея ROG Swift PG348Q в сообщении для прессы. На момент написания заметки ни одна из крупных торговых сетей в США, ЕС и РФ не имела данных мониторов в наличии. Тем не менее, американская компания iBuyPower предлагает приобрести ROG Swift PG348Q в комплекте с игровыми системами за $1499 (101 тысяча рублей), что говорит о том, что розничная цена новинки будет довольно высокой и будет превышать стоимость изогнутых дисплеев с разрешением 3440 × 1440. Фактически, ASUS продаёт игровой дисплей по цене профессионального монитора с разрешением 4K. Стоит ли он того покажут обзоры и рынок.