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Blizzard опубликовали расписание для онлайн трансляции выставки BlizzCon 2023

Solstice
Новости

Это конечно не как в старые добрые времена, когда у нас было 5 панелей со своим пересекающимся расписанием, но на безрыбье и такое тоже сойдет. Выставка будет бесплатно транслироваться на Youtube и Twitch, русских субтитров или дубляжа не будет.

3 ноября нас ждет часовая презентация Overwatch 2: Deep Dive на которой расскажут что-то, а 4 ноября на презентации Overwatch 2: What`s Next нам покажут некоторые вещи.

Участия в выставке удостоились WoW, Hearthstone, Warcraft Rumble и Diablo IV. Видимо других игр у студии нет.

3-4 ноября:

  • 21:00 МСК — Церемония открытия
  • 23:30 МСК — World of Warcraft: Что дальше?
  • 00:30 МСК — Overwatch 2: Подробный обзор
  • 1:30 МСК — World of Warcraft Classic: Что дальше?
  • 2:30 МСК — Hearthstone: Что дальше?
  • 3:30 МСК — Warcraft Rumblings

4-5 ноября:

  • 22:00 МСК — World of Warcraft: Подробный обзор
  • 23:30 МСК — Overwatch 2: Что дальше?
  • 00:30 МСК — Diablo IV: Беседы у костра
  • 2:45 МСК — Ночь сообщества
  • 04:15 МСК — Выступление группы LE SSERAFIM
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-14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
BaZiLisK

Ничего не жду от данных товарищей больше.

7
Artery Kaulitz

Аналогично, увы... От любви до ненависти, как говорится

0
da2dy

Про Старкрафт и Варкрафт 3 даже и не вспомнили, вот спасибо.

А на все вопросы "что дальше?" ответ один: "будем доить пока вымя не отвалится".

4
luVol

Есть варкрафт рамбл)

Ну и майки только выкупили близов и хоть какая-то движуха там похоже началась мизерная надежда на что-то в будущем на это есть, но современные близзард это..возможно близов и не стоит подталкивать со своим нынешним составом разработчиков возвращаться к истокам там разочарования может быть больше, чем с варкрафт 3 рефордж

-2
kotasha

Пофиг разрабы полностью скатились, от прежней Blizzard похоже ничего не осталось.

3
Concelhaut

Самое печальное в этой истории то, что почти все разработчики, что были раньше, стояли у истоков и делали предыдущие игры, считающиеся как минимум хорошими, никуда не делись --- и продолжают работать в Близзард...

-1