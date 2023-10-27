Blizzard опубликовали расписание для онлайн трансляции выставки BlizzCon 2023

Это конечно не как в старые добрые времена, когда у нас было 5 панелей со своим пересекающимся расписанием, но на безрыбье и такое тоже сойдет. Выставка будет бесплатно транслироваться на Youtube и Twitch, русских субтитров или дубляжа не будет.



3 ноября нас ждет часовая презентация Overwatch 2: Deep Dive на которой расскажут что-то, а 4 ноября на презентации Overwatch 2: What`s Next нам покажут некоторые вещи.

Участия в выставке удостоились WoW, Hearthstone, Warcraft Rumble и Diablo IV. Видимо других игр у студии нет.

3-4 ноября:

21:00 МСК — Церемония открытия

23:30 МСК — World of Warcraft: Что дальше?

00:30 МСК — Overwatch 2: Подробный обзор

1:30 МСК — World of Warcraft Classic: Что дальше?

2:30 МСК — Hearthstone: Что дальше?

3:30 МСК — Warcraft Rumblings

4-5 ноября: