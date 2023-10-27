Blizzard опубликовали расписание для онлайн трансляции выставки BlizzCon 2023

Это конечно не как в старые добрые времена, когда у нас было 5 панелей со своим пересекающимся расписанием, но на безрыбье и такое тоже сойдет. Выставка будет бесплатно транслироваться на Youtube и Twitch, русских субтитров или дубляжа не будет.
3 ноября нас ждет часовая презентация Overwatch 2: Deep Dive на которой расскажут что-то, а 4 ноября на презентации Overwatch 2: What`s Next нам покажут некоторые вещи.
Участия в выставке удостоились WoW, Hearthstone, Warcraft Rumble и Diablo IV. Видимо других игр у студии нет.
3-4 ноября:
- 21:00 МСК — Церемония открытия
- 23:30 МСК — World of Warcraft: Что дальше?
- 00:30 МСК — Overwatch 2: Подробный обзор
- 1:30 МСК — World of Warcraft Classic: Что дальше?
- 2:30 МСК — Hearthstone: Что дальше?
- 3:30 МСК — Warcraft Rumblings
4-5 ноября:
- 22:00 МСК — World of Warcraft: Подробный обзор
- 23:30 МСК — Overwatch 2: Что дальше?
- 00:30 МСК — Diablo IV: Беседы у костра
- 2:45 МСК — Ночь сообщества
- 04:15 МСК — Выступление группы LE SSERAFIM
Ничего не жду от данных товарищей больше.
Аналогично, увы... От любви до ненависти, как говорится
Про Старкрафт и Варкрафт 3 даже и не вспомнили, вот спасибо.
А на все вопросы "что дальше?" ответ один: "будем доить пока вымя не отвалится".
Есть варкрафт рамбл)
Ну и майки только выкупили близов и хоть какая-то движуха там похоже началась мизерная надежда на что-то в будущем на это есть, но современные близзард это..возможно близов и не стоит подталкивать со своим нынешним составом разработчиков возвращаться к истокам там разочарования может быть больше, чем с варкрафт 3 рефордж
Пофиг разрабы полностью скатились, от прежней Blizzard похоже ничего не осталось.
Самое печальное в этой истории то, что почти все разработчики, что были раньше, стояли у истоков и делали предыдущие игры, считающиеся как минимум хорошими, никуда не делись --- и продолжают работать в Близзард...