Генри Кавилл и Джейк Джилленхол "Вне закона": первый трейлер нового боевика Гая Ричи

В сети появился первый трейлер боевика Вне закона — нового фильма режиссёра Гай Ричи. Картина объединяет звёздный актёрский состав: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.

Сюжет фильма рассказывает о группе профессиональных оперативников и их командующей, которым поручено опасное задание. Их цель — остановить влиятельного магната, присвоившего миллиард долларов. Команда бойцов специализируется на сложных операциях по возврату украденных средств и борьбе с крупными преступными схемами.

Изначально релиз ленты планировался на апрель 2025 года, однако премьеру перенесли. Теперь фильм выйдет в зарубежный прокат 15 мая.