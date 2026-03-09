Генри Кавилл и Джейк Джилленхол "Вне закона": первый трейлер нового боевика Гая Ричи

В сети появился первый трейлер боевика Вне закона — нового фильма режиссёра Гай Ричи. Картина объединяет звёздный актёрский состав: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.
Сюжет фильма рассказывает о группе профессиональных оперативников и их командующей, которым поручено опасное задание. Их цель — остановить влиятельного магната, присвоившего миллиард долларов. Команда бойцов специализируется на сложных операциях по возврату украденных средств и борьбе с крупными преступными схемами.
Изначально релиз ленты планировался на апрель 2025 года, однако премьеру перенесли. Теперь фильм выйдет в зарубежный прокат 15 мая.
У меня не укладывается в голове, как один и тот-же человек может делать шедевры (Большой куш, Джентльмены) и подобный кино-мусор. И да, я считаю кино-мусором всё, что он навалил после "Джентльменов".
Очередной голимый girlboss засирает собой фильм с интересными актерами. Ричи давно превратился в трешадела.
Я лично посмотрю фильм.
Генри Кавилл ты это, давай там вархамер делай.
(шучу, понимаю что это его работа и деньги из воздуха не появятся)