Креативный директор Far Cry 4 раскритиковал подход Ноа Хоули к грядущей экранизации серии

Креативный директор Far Cry 4 Алекс Хатчинсон вступил в дискуссию, вызванную заявлениями Ноа Хоули (создателя сериалов «Фарго» и «Чужой: Земля») об экранизации Far Cry и роли повествования в играх серии. В интервью IGN Хатчинсон высказался прямо: фанаты хотят чувствовать, что то, что они любят, уважают, а не выбрасывают на помойку.

Споры начались, когда Хоули объяснил свой подход к разрабатываемому сериалу. Он четко дал понять, что не собирается адаптировать ни одну из вышедших игр Ubisoft, предпочитая создать собственное видение франшизы. Но настоящим триггером стало конкретное замечание: Хоули предположил, что игры построены таким образом, который не способствует хорошей драме. Он привел в пример тот факт, что игроки «могут пропускать кат-сцены», как доказательство того, что человеческая драма, по его словам, «не имеет значения для сюжета», и что подобное стало бы «смертью для сериала».

Хатчинсон осторожно признал, что позиция Хоули не лишена смысла, ведь у шоураннера солидный послужной список («Фарго», «Чужой: Земля», «Легион»). Тем не менее, директор Far Cry 4 не скупился на критику.

«Его адаптации "Чужого" и "Фарго" также, по сути, отбросили оригинальную историю», — сказал Хатчинсон. — «В "Фарго" это сработало хорошо, но в "Чужом" — хуже: он превратился в какую-то странную историю о том, как Питер Пэн заводит собаку, вместо того чтобы придерживаться лучших элементов бренда».

Вывод Хатчинсона резюмирует суть всей дискуссии: «Я думаю, фанаты игр просто хотят чувствовать, что то, что они любят, уважают, а не отмахиваются от этого, как это часто бывало в прошлом».

«Я согласен, что в определенных жанрах многие пропускают кат-сцены», — признал Хатчинсон, — «и, безусловно, история самого игрока приоритетна. Но нарратив в играх — тема сложная. Тематика, сеттинг, персонажи — всё это центральные элементы истории, которые определенно стимулируют вовлеченность. Поэтому, даже если игроки пропускают кат-сцены, они глубоко погружены в повествование, пока исполняют роль и перемещаются по спроектированному пространству».

Для Хатчинсона это особенно актуально в контексте Far Cry, где сюжетное напряжение рождается именно из положения протагониста (и игрока) как чужака в незнакомых краях.

«Лучшее в Far Cry для меня — это история "рыбы, вынутой из воды"», — отметил он. — «Мы бросаем обычного человека с ограниченными знаниями в экстремальную ситуацию, давая ему набор инструментов и испытаний. История работает, задавая игроку вопросы и реагируя на его выбор».

На данный момент подробностей о сюжете сериала Far Cry мало. Известно лишь, что это будет совершенно новая история и, если всё пойдет по плану, проект станет антологией.