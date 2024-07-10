Моддер воссоздал Fallout Van Buren на движке Fallout 2

Как стало известно, моддер PJ, который занимается разработкой мода Fallout Yesterday, являющийся воссозданием Fallout Van Buren, отмененной версии Fallout 3 на движке Fallout 2, выпустил масштабное обновление модификации.

В версии 0.6 моддер добавил свыше 30 новых заданий, а так же сотни различных предметов, оружия и перков. Помимо этого, моддер добавил хардкорный режим, в котором персонаж должен своевременно пить и есть, в противном случае он получает дебаффы.

Новая версия модификации наконец-то позволяет пройти основную сюжетную компанию игры. Тем не менее, мод всё еще нуждается в доработке и исправлении ошибок. Кроме того, моддер выложил исходный код проекта в открытый доступ - теперь любой желающий сможет заняться доработкой модификации.