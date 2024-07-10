Моддер воссоздал Fallout Van Buren на движке Fallout 2

Как стало известно, моддер PJ, который занимается разработкой мода Fallout Yesterday, являющийся воссозданием Fallout Van Buren, отмененной версии Fallout 3 на движке Fallout 2, выпустил масштабное обновление модификации.
В версии 0.6 моддер добавил свыше 30 новых заданий, а так же сотни различных предметов, оружия и перков. Помимо этого, моддер добавил хардкорный режим, в котором персонаж должен своевременно пить и есть, в противном случае он получает дебаффы.
Новая версия модификации наконец-то позволяет пройти основную сюжетную компанию игры. Тем не менее, мод всё еще нуждается в доработке и исправлении ошибок. Кроме того, моддер выложил исходный код проекта в открытый доступ - теперь любой желающий сможет заняться доработкой модификации.
Надо бы через годик проверить как там оно поживает. Пока выглядит интересно.
Не понял, разве ван бюрен был не малюсенькой демкой на одну локацию? Откуда там сюжетка полноценная?
Все так и есть, возможно, автор сделал сюжетку по имеющимся обрывкам данных из интервью с авторами.
А на движке ванбурена сдела фолич 1 и 2 ни-ни?
Скажите когда можно будет уже поиграть. // Саня Мельник
Самое ценное в видосе.
помнится, в ВБ планировались две активных руки в интерфейсе и стрельба по-македонски, как это собираются на двигло ф2 завезти?