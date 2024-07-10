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Моддер воссоздал Fallout Van Buren на движке Fallout 2

AceTheKing
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Как стало известно, моддер PJ, который занимается разработкой мода Fallout Yesterday, являющийся воссозданием Fallout Van Buren, отмененной версии Fallout 3 на движке Fallout 2, выпустил масштабное обновление модификации.

В версии 0.6 моддер добавил свыше 30 новых заданий, а так же сотни различных предметов, оружия и перков. Помимо этого, моддер добавил хардкорный режим, в котором персонаж должен своевременно пить и есть, в противном случае он получает дебаффы.

Новая версия модификации наконец-то позволяет пройти основную сюжетную компанию игры. Тем не менее, мод всё еще нуждается в доработке и исправлении ошибок. Кроме того, моддер выложил исходный код проекта в открытый доступ - теперь любой желающий сможет заняться доработкой модификации.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Кей Овальд

Надо бы через годик проверить как там оно поживает. Пока выглядит интересно.

3
LogicDisciple

Не понял, разве ван бюрен был не малюсенькой демкой на одну локацию? Откуда там сюжетка полноценная?

2
Oksifree

Все так и есть, возможно, автор сделал сюжетку по имеющимся обрывкам данных из интервью с авторами.

0
hpi

А на движке ванбурена сдела фолич 1 и 2 ни-ни?

2
Пользователь ВКонтакте

Скажите когда можно будет уже поиграть. // Саня Мельник

0
saa0891

Самое ценное в видосе.

0
Sunset_Neko

помнится, в ВБ планировались две активных руки в интерфейсе и стрельба по-македонски, как это собираются на двигло ф2 завезти?

0